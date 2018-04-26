影／核四或深澳電廠2選1？ 環保署：李應元被曲解

2018-04-26 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高昕正 ╱即時報導



環保署長李應元，日前受訪表示，國民黨要核電，大家可以來表決，公投題目就設定「是不是重啟核四不要蓋深澳電廠」，如果結果顯示大家都願意重啟核四，關掉深澳電廠，「我下台」。不過，環保署副署長詹順貴，今（26）天出席立法院經委會主辦的深澳電廠公聽會，澄清李應元本意是遭曲解。