專利師公會：培養跨領域人才做企業後盾

2018-04-26 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



中華民國專利師公會於今天上午於台北福華大飯店舉辦首次專利師節慶祝活動。今年是我國專利師法施行10周年，為提高社會大眾對於專利師的認識，提升專業形象，專利師公會爰以世界智慧財產權組織的「世界智慧財產權日」，將每年的4月26日訂為專利師節。

前任智慧財產局局長、經濟部次長王美花提到，我國產業創新條例的修訂，鼓勵研發端對於智財管理及鑑價的重視，專利師的專業將更有發揮的空間。

經濟部智慧財產局長洪淑敏致詞提到，面對日益激烈的國際競爭和科技的發展，智財專業人才非常重要，尤其專利師的專業能力攸關發明創作的保護、專利技術的推廣及申請人權益的維護。

她說，我國的有效專利數及人均專利申請件數於國際間名列前茅，為使台灣企業的專利保護更加精緻化，專利師的參與至關重要。

「專利師是我國在智慧財產權領域，唯一經由國家考試認可的專業人士」，前任中華民國專利師公會蔣大中理事長強調專利師的專業性，我國專利師證照的考科包含理工、專利等相關法律科目及專利實務，而專利師法於97年施行以來，經過10年累積，已培養出一群兼具理工與法律知識的跨領域人才，可作為台灣企業堅強的後盾。