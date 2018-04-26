專法管理特種基金？主計長：欠缺彈性

2018-04-26 16:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



立委提案，訂立中央政府特種基金管理條例草案，藉由法律規範而減少弊端。對此，主計長朱澤民認為，此舉可能欠缺彈性，造成行政程序僵化。

立法院財政委員會今（26）日針對「中央政府特種基金的設立、保管、運用、考核、合併及裁撤情形檢討」進行專題報告。立委蘇巧慧指出，根據去年中央政府總預算核計，特種基金預算規模新台幣4兆1,000億元，相當於普通基金規模的二倍。

蘇巧慧認為，規模超過4兆的特種基金，預算龐大繁複，目前除預算法第6章外，只有「中央政府特種基金管理準則」這個命令規範，顯然有所不足，除了部分特種基金沒有法源依據，只訂有基金收支保管與運用辦法，部分基金也沒有退場機制。

朱澤民則回應，目前已有許多相關法規規範特種基金，管理涉及各基金設立程序、預算編制及預算執行等，可依預算法、國營事業管理法、預算編製辦法、預算執行要點、會計法及決算法等相關規定辦理，實務運作並沒有阻礙。

他說，特種基金的成立緣由，就是因為普通基金受到法律規定繁複，希望能有更多彈性空間，如果訂定專法管理，恐將造成行政程序僵化。

朱澤民說，站在主計總處的立場，特種基金若要符合長久經營的期望，對於通案管理還是要從長計議、妥善規劃。