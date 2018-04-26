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陳抗管制區再加碼 民眾哀怨：我只是要辦護照

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小金庫越裁越多 主計長拜託各部會不要再成立基金

2018-04-26 12:04經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

立法院財委會今（26）日上午進行「中央政府特種基金之設立、保管、運用、考核、合併及裁撤情形檢討 」專題報告，多位立委認為特種基金都是各部會首長的小金庫，讓立法院審預算都審假的，主計長朱澤民表示，他去部會開會都拜託不要再成立基金，但也請立法院配合，不要再讓特種基金增加。

立委賴士葆表示，特種基金明明說要裁併卻越裁越多，現在有105個，規模5兆元，都是各部會的小金庫，立法院審預算都審假的，主計長內心深處看到特種基金變成小金庫，心裡有沒有很痛恨？

朱澤民表示，從公共部門預算觀點看，預算應該統收統支，從主計總處立場，基金應該盡量減少，目前還有17個特種基金要成立，草案在立法院，也請立委支持有些特種基金不要讓他成立。

朱澤民說，近10年裁撤20個特種基金，但又增加37個，他的任期有限在，他內開會都跟部會盡量拜託，不要增加基金，也希望立法院能配合，不要再讓特種基金增加。

立委曾銘宗表示，非營業基金及資產2兆元，現在政府財政吃緊，是否可以比照國外的公路、港口、機場一樣，把交通部所屬的特種基金資產證券化？

朱澤民表示，只要相關母法可以，收支保管也沒問題，能依法辦理，符合公共債務法，主計總處樂觀其成。財政部次長蘇建榮則表示，資產證券化如果有負債，未來還是要償還，還需要慎重考慮。

立法院朱澤民
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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