女性創業家崛起 本土內衣、女裝品牌大舉開放加盟

2018-04-26 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



女性創業人口愈來愈多，根據經濟部中小企業處統計，女性企業為經濟部中小企業處重要扶持的對象，台灣每三家中小企業，就有一家為女性企業，進來本土內衣、台灣女裝紛紛大舉開放加盟，內衣品牌EASY SHOP其中不乏女老闆是二間店以上的加盟主，台灣女裝KeyWear今年也積極參加加盟展，吸引加盟主，而加盟也成品牌持續跨大營業規模的一大利器。

Facebook也在台灣持續推動女性創業家計畫，今年邁入第三年，預估一年約可培養出250名女性創業者進一步掌握數位行銷的技巧，提升競爭力。

本土內衣品牌EASY SHOP逆勢操作，今年不僅擴大展店，也首度對外擴大開放加盟，加盟金12萬元。EASY SHOP表示，他們的「委託加盟」為總公司100%直控的直營模式，但委託加盟者仍可如經營自己的事業般，完全掌握人事、店員薪資、排班時間等主控權，在可直接分享經營的實質獲利下，卻可免去門市裝潢及高額加盟金的投資風險。

其經營的收益也將採累進式浮動比例計算，依經營門市本身的屬性差異計算報酬，對家計不優渥且擔心風險的的婦女朋友來說，相對安全且有保障。但，不是任何人想加盟就能立即成立，欲加盟者必須進入EASY SHOP有一至三個月以上的門市服務經驗。

EASY SHOP目前全台的加盟店已達150家，其中不乏加盟主擁有二間以上的加盟店，新竹其中一家的加盟主還是三姐妹，加盟店經營的有聲有色後，三人不僅沒有單飛，還三人一起再加盟一間店。EASY SHOP表示，今年底前全台預計再增加約20家加盟店。

深耕台灣女裝服飾40多年的KeyWear則將參加明（27）日至4月30日在台中世貿舉行的「台灣創業加盟大展-台中展」，並推出限時免收加盟金創業方案。