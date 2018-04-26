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勞保年金累存近七千億 退休金想領得多有撇步

2018-04-26 11:39聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

勞工想要有好的退休生活，有勞保、勞退新制加上個人投資理財，退休後才能領得多。 聯...
勞工想要有好的退休生活，有勞保、勞退新制加上個人投資理財，退休後才能領得多。 聯合報系資料照
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勞保年金採月領，等於活越久領越久，勞保局統計，勞保年金從98年開辦以來，截至今年3月底止，已有110萬人請領老年年金、失能年金及遺屬年金，累計核付金額已達8338億，因勞保年金有固定的保費收入、基金的投資收益，截至今年3月底止，目前勞保普通事故保險基金累存餘額有6944.7億元，勞保局提醒，勞工有勞保、勞退新制（雇主責任），若加上個人投資理財，退休後才能領得多。

為了保障勞工的退休生活，勞保年金制度開辦邁入第10年，目前有107萬人正在請領勞保老年年金，其中，有113人在94年7月開辦勞退新制後而選擇勞退新制，加上雇主合意結清勞退舊制年資，新舊制合併，符合月退休金請領條件。

勞保局表示，勞退新制要年資滿15年才能月領，目前符合請領的113人剛好因新舊制合併，提前符合月領資格，目前勞退新制開辦尚未達15年，預計15年後，請領的人次就會增加。

勞保局舉例，一名從事金融業超過35年的男性員工，勞保年資有37年，平均月投保薪資為4萬4533元，退休後每月可領勞保年金2萬多元，另外再加上勞退新舊制合併年資，以及他工作期間，每月另外提撥6%自提退休金，合計每月可領超過5萬元。

根據勞保局統計，退休勞工選擇老年年金比例已從98年的67%提升至106年的80%，選擇領年金的比例逐年提高，勞工有勞保、勞退新制（雇主責任）、個人投資理財等三大項，退休後才能領得多。

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