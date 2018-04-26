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財政部發文 禁止公股銀行員代客繳稅

2018-04-26 10:56經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

時代力量黨團總召徐永明。聯合報系資料照
時代力量黨團總召徐永明。聯合報系資料照
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立法委員徐永明今（26）日表示，公股行庫配合政策推動行動支付，訂定KPI績效目標，八家公股行庫每家要推台灣Pay繳交牌照稅2.5萬筆，總共20萬筆，有公股銀行公然允許行員以自己台灣Pay帳號代客繳稅，還列表統計；對此，財政部長蘇建榮表示，已經發文給公股行庫不能再做這種事。

徐永明上午在立法院財委會上公布一張表格，是台灣銀行列表統計行員推動台灣Pay情況，除了設定每位行員推動4筆，還在每位行員的KPI下分成行員本人帳號繳納筆數和非行員帳號繳納筆數。

台銀總經理魏江霖表示，總行有規定總額，那是單位目標數，沒有針對個別行員，這張表是因為有同仁有這種現象（代繳），才會做這樣的統計。

蘇建榮表示，確實有公股金融事業科技整合平台，召集人就是他本人，因為台灣Pay的推動才剛開始，希望比照上次地價稅的情況努力推行，鼓勵民眾使用台灣Pay繳稅。

徐永明表示，財政部長許虞哲已經在立法院公開說了，行員代客繳稅不容許，還要繼續推嗎？蘇建榮表示，台灣Pay是行動支付共通平台，行動支付是行政院重要政策，公股行庫一定要配合政策，這是很好政策。

徐永明認為，好的政策但是執行方式有問題。蘇建榮表示，執行有缺失馬上改善，財政部已經發文各行庫，禁止行員用行員自己帳戶幫客戶繳稅。

公股行庫徐永明行動支付
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