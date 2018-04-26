親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

吳德榮：梅雨季第一道鋒面 下周四抵達台灣

缺投資機會嗎？ 財政部將釋2000億公共建設投資商機

2018-04-26 06:00聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部為積極行銷及媒合民間企業參與公共建設商機，訂107年6月29日在台北國際會議中心舉辦「107年度民間參與公共建設招商大會」，釋出逾2,000億元公共建設投資案件，歡迎國內外民間企業踴躍參加。

行政院賴院長於「加速投資臺灣專案會議」裁示，引進民間資金投入公共建設，可減輕政府財政負擔，提升公共建設服務水準，請各機關加大促參力道，持續推出促參案件。

經各機關(構)努力開啟案源，財政部彙整推出107年下半年及108年上半年民間投資公共建設81案，投資金額前十大案件即逾1600億元，包括促參、招標設定地上權、公辦都市更新、捷運沿線及商港與高鐵站區土地投資開發等投資類型。

較受矚目案件有台北車站特定專用區C1/D1(東半街廓)土地開發案(580億元)、高雄市多功能經貿園區特貿三都市更新案(200億元)、高雄市成功園區基地開發案(164億元)、高速鐵路台中車站地區新高鐵段69、70及71地號事業發展用地開發經營案(147億元)、林口國際媒體園區招商案(142億元)及臺中市運動休閒園區-多功能體育館暨停車場新建營運移轉案(125億元)。

另有30件小而美投資案(民間投資金額低於1億元)，包括文教設施(學校設施、歷史建築或博物館餐飲業設施)、交通建設(停車場)、勞工福利設施、運動中心、環境污染防治設施(底渣處理場)、觀光遊憩設施(旅客中心、露營區)、社會福利設施(長期照顧機構)及農業設施(農業科技園區多功能生活服務區)。

為讓投資業者有充分時間與各機關面對面深入交流，確實掌握投資訊息，招商大會將設置雙場地(主場地由機關設置招商攤位行銷，次場地由機關簡報招商案件)，就民間投資金額1億元以上案件(51案)印製中、英文版招商手冊，並於招商大會後，辦理4場次商機座談，邀請各投資業者至案件現地勘查，詳細瞭解個案內容，快速有效媒合民間參與公共建設商機，促使案件招商成功。

都市更新農業
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

台電首當新房包租公 競價結果今揭曉

2018-04-26 06:00

名家觀點／川普挑動貿易戰 結果難料

2018-04-26 01:07

賴正鎰：強行修改公司法 徒增困難

2018-04-26 01:04

公司法審查第一回合 爭議條款全保留

2018-04-26 01:04

財經觀點／陸惠台「住房公積金」 形同虛設

2018-04-26 00:24

公司法修正案初審 公司將可發行「無面額股」

2018-04-26 00:22

影／台電要當包租公 租金含管理費還附家電

2018-04-25 18:25

工研院、台水 打造水處理產業鏈

2018-04-25 14:36

通膨溫和 央行總裁暗示6月不會升息

2018-04-25 14:35

台經院上修今年GDP 達2.45%

2018-04-25 14:35

大金空調新工廠好神奇 空間一樣大 產能卻是三倍以上

2018-04-25 14:31

長灘島封島整頓 台水郭俊銘看到商機

2018-04-25 12:35

美中貿易戰 佳世達客製化產品移回台廠

2018-04-25 12:33

立委關切5萬房貸戶寬限期將到期 金管會全面普查

2018-04-25 12:27

公司法修法 賴正鎰：急就章讓企業經營困難

2018-04-25 12:02

兒女接連傳婚變 週刊爆王文洋還收到冥紙穢物包裹

2018-04-25 09:55

讓阿里巴巴主動談合作 他用台灣技術+泰國水果大賺中國財

2018-04-19 10:31

離岸風電黑船來襲 核電幫最後保衛戰

2018-04-18 16:23

修出國安危機／中資覬覦 大同恐成國安核彈

2018-04-18 16:21

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

像到手賓利突然沒了！ 金牌房仲分享他連8挫敗心得

2018-04-25 09:45

兒女接連傳婚變 週刊爆王文洋還收到冥紙穢物包裹

2018-04-25 09:55

買房介紹費怎麼包？他包1200被酸「年輕人要懂事」

2018-04-25 16:58

李紀珠調薪案 有獨董持保留意見

2018-04-25 09:01

調高李紀珠千萬年薪？ 新光金2獨董反對大幅調高

2018-04-25 10:55

買房抗通膨？ 最新市調：僅三成民眾相信

2018-04-25 09:43

董娘買TRF賺錢不講話賠了怪銀行 立委要求錄音錄影

2018-04-25 12:20

蛋黃高總價屋主心最軟 成交價平均下殺76折

2018-04-25 10:43

客戶不回應就關戶 銀行OBU9個月少5萬戶

2018-04-25 15:28

長灘島封島整頓 台水郭俊銘看到商機

2018-04-25 12:35

台酒招考系統出包 考生「上午上榜下午變落榜」

2018-04-25 10:59

李紀珠調薪案 友人：李當初身兼二職只領總座薪水

2018-04-25 19:34

銀行賣TRF賠57億元 七家銀行涉不法遭移送

2018-04-25 11:49

新光金雙姝怨還在鬧 顧立雄：檢查局將登門了解

2018-04-25 12:13

央行總裁：外資4月已匯出 台灣近期應該不會升息

2018-04-25 10:14

立委關切5萬房貸戶寬限期將到期 金管會全面普查

2018-04-25 12:27

全家炸雞往中南部插旗 秘製炸雞成銷售冠軍

2018-04-25 11:26

影／台電要當包租公 租金含管理費還附家電

2018-04-25 18:25

報告產值1年不到1篇 金融研究發展基金遭立委熄燈

2018-04-25 19:29

菸酒公司招考出包 松盟坦承疏失致歉

2018-04-25 10:31

日圓貶破109 台幣先升後貶

2018-04-25 10:45

名單曝光…中國製造2025 鴻海大贏家

2018-04-26 01:29

新台幣連4貶創近4個月低 今年升幅全回吐

2018-04-25 18:59

炸雞店告捷 全家6月底再開4家店

2018-04-25 14:36

第一個外孫女滿月 蔡明興喜送彌月蛋糕

2018-04-25 16:50

台酒招考系統出包 23位受影響考生退費但不進入二試

2018-04-25 12:09

國巨澄清有關發改委調查行賄村田的傳言

2018-04-26 00:22

美中貿易戰 佳世達客製化產品移回台廠

2018-04-25 12:33

洗錢防制私部門模擬考 銀行保險還有銀樓都入列

2018-04-25 13:00

台灣第一座氣象學別墅在這 一棟要價9,000萬

2018-04-25 23:34

聯發科發威 傳奪思科大單

2018-04-26 01:09

大金空調新工廠好神奇 空間一樣大 產能卻是三倍以上

2018-04-25 14:31

3年大減幾乎百分百 人民幣TRF交易量剩4億

2018-04-25 21:07

房地合一稅申報 有7個地雷別踩

2018-04-25 14:36

新光雙姝紛爭不斷 金管會將派人金檢

2018-04-25 12:14

國際照明展 開幕

2018-04-25 14:36

話題不斷…新光金「雙姝怨」 金管會要查

2018-04-26 00:47

工研院、台水 打造水處理產業鏈

2018-04-25 14:36

美光在台員工數 兩年估增三成

2018-04-25 10:40

央行總裁楊金龍暗示 6月不升息

2018-04-25 10:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top