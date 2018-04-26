缺投資機會嗎？ 財政部將釋2000億公共建設投資商機

2018-04-26 06:00 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部為積極行銷及媒合民間企業參與公共建設商機，訂107年6月29日在台北國際會議中心舉辦「107年度民間參與公共建設招商大會」，釋出逾2,000億元公共建設投資案件，歡迎國內外民間企業踴躍參加。

行政院賴院長於「加速投資臺灣專案會議」裁示，引進民間資金投入公共建設，可減輕政府財政負擔，提升公共建設服務水準，請各機關加大促參力道，持續推出促參案件。

經各機關(構)努力開啟案源，財政部彙整推出107年下半年及108年上半年民間投資公共建設81案，投資金額前十大案件即逾1600億元，包括促參、招標設定地上權、公辦都市更新、捷運沿線及商港與高鐵站區土地投資開發等投資類型。

較受矚目案件有台北車站特定專用區C1/D1(東半街廓)土地開發案(580億元)、高雄市多功能經貿園區特貿三都市更新案(200億元)、高雄市成功園區基地開發案(164億元)、高速鐵路台中車站地區新高鐵段69、70及71地號事業發展用地開發經營案(147億元)、林口國際媒體園區招商案(142億元)及臺中市運動休閒園區-多功能體育館暨停車場新建營運移轉案(125億元)。

另有30件小而美投資案(民間投資金額低於1億元)，包括文教設施(學校設施、歷史建築或博物館餐飲業設施)、交通建設(停車場)、勞工福利設施、運動中心、環境污染防治設施(底渣處理場)、觀光遊憩設施(旅客中心、露營區)、社會福利設施(長期照顧機構)及農業設施(農業科技園區多功能生活服務區)。

為讓投資業者有充分時間與各機關面對面深入交流，確實掌握投資訊息，招商大會將設置雙場地(主場地由機關設置招商攤位行銷，次場地由機關簡報招商案件)，就民間投資金額1億元以上案件(51案)印製中、英文版招商手冊，並於招商大會後，辦理4場次商機座談，邀請各投資業者至案件現地勘查，詳細瞭解個案內容，快速有效媒合民間參與公共建設商機，促使案件招商成功。