名家觀點／川普挑動貿易戰 結果難料

2018-04-26 01:07 經濟日報 林建甫



自3月23日美國總統川普簽署了301調查報告後，「貿易大戰」愈演愈烈。中國不甘示弱，對來自美國的七類128項進口商品中止關稅減讓，也對美國進口的高粱實施臨時性反傾銷措施。而戰線似乎開始蔓延，川普指控中國和俄羅斯的貨幣貶值操作，不僅將貿易戰的版圖擴大至俄國，也由貿易商品層面延伸至金融領域，影響層面愈來愈廣，未來發展不容小覷。

借鏡過去歷史，「貿易戰爭」對於全球經濟都帶來了巨大的衝擊。「鴉片戰爭」被說是帝國主義的侵略戰爭，其實它就是不折不扣的貿易戰爭。英國歷經第一次工業革命以後，重商主義迅速發展，到處要做生意，早就不滿態度始終高高在上、又不願開放通商的清朝政府。就算沒有鴉片事件，英國還是會以其他藉口用武力打開中國的大門。

1980年代的日本，工業實力達到巔峰，半導體、高階機械設備、先進材料等工業獨步全球，威脅到美國的經濟，為此美國以日本市場「結構性封閉」及美日貿易失衡為由，總共向日本發起了24例301條款案件調查，迫使日本政府讓步、妥協。自願限制出口、開放市場和提高對外直接投資等作為，被認為是日本拱手讓出了工業全球第一的主要因素。

川普作為與過去大同小異。美國301調查報告列出中美貿易問題多達1,300多項商品大多集中在高科技領域，美國貿易代表更直接點名「中國製造2025」等政策強迫美國企業將技術及智慧財產權移轉至中國，這些不公平的移轉嚴重損害美國的經濟。

日本經驗加上川普是個精明的商人，從其商場的成功經歷，深信經由「談判」可以取得勝算；只要把對方逼上談判桌，最後的贏家一定是自己這方。這也是川普捨棄世界貿易組織（WTO）的多邊架構，偏好雙邊談判的重要理由。

不過當前的中國跟1980年代的日本不同，除了已經站穩全球第二大經濟體、新興經濟領頭羊。中國深厚的消費市場是能與美國談判的好籌碼，加上精英制、共產黨的政權架構，及計劃性經濟強勢政策執行力，都是中國不可能重蹈日本覆徹的因素。

更重要的是，川普目前的貿易戰不僅只影響中國，原本與美國同一陣線的歐、日等先進國家也都受到一定程度的衝擊。更不用說，其他也被點名墨西哥、俄羅斯等新興國家對這些政策的反彈，包括WTO、亞洲太平洋經濟合作會議（APEC）、國際貨幣基金（IMF）等國際性組織也紛紛呼籲美國要三思而後行。簡言之，川普如果繼續堅持透過激烈的手法來完成貿易談判的目的，最壞的情況恐怕不僅是與中國撕破臉，還可能引發其他國家的共同抵制，失去全球領導的地位，甚至淪為世界公敵。

另一方面，中國計劃性經濟下，政府所主導的產業政策發展，確實存在許多的補貼行為；加上中國慣用「市場換技術」的策略，除了美國，也引起其他先進國家的不滿。4月初日本、歐盟均已向WTO提出中國歧視性科技授權規定而啟的貿易爭端磋商的控訴。先進國家組成統一陣線，未來發展很有可能從美、中兩國單邊的戰爭，回歸到WTO的多邊架構。

這對台灣來說其實是最好的。台灣與中、美兩國經貿關係深厚，兩強戰爭，台灣不僅無能為力，還可能是最大的受害者。更重要的，台灣是WTO的正式會員。未來WTO多邊貿易架構若能因美中貿易戰獲得更重要地位，台灣將有機會透過WTO站穩腳步，爭取更大貿易商機。（作者是台灣經濟研究院院長、台大經濟系教授）