公司法審查第一回合 爭議條款全保留

2018-04-26 01:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



立法院經委會昨（25）日審查公司法修正草案，總共近300條的修正案，審了78條，結果有18條條文遭到「保留」，所有在「深水區」的爭議條款，全都如「水上飄」似的「保留」到第二輪審查。

分享 facebook 本次公司法大修牽涉領域廣泛，院版加上立委提案共計有30版。因爭議條款過多，審查採兩輪式，本周一與昨天審查到下午3時，只審到第169條，第一輪尚未結束。主席民進黨立委高志鵬直接說，「深水區我們下次再處理」。

事實上，昨天逐條審查過程中，凡是在「深水區」的爭議條款，包括SOGO條款、因應洗錢防制的實質受益人條款、是否刪除法人董事、是否增訂共益公司專章等全都「保留」，第二輪繼續討論。預料要完成初審至少還要二到三個審查日。

第一個「深水區」為SOGO條款，民進黨立委高志鵬、蘇震清，國民黨許毓仁、廖國棟等人都有提案。整體來看，立委版的主張是，公司登記凡有偽造、變造文書，或其他違反刑法偽造文書罪之情事者，中央主管機關（經濟部）要依職權予以撤銷或廢止其登記。也就是立委要求經濟部要「硬起來」，不能被動等待檢察機關判決。

經濟部次長王美花表示，若按立委版草案修改，實務上可能會有「微罪」也遭撤銷登記之事，建議能否折衷在院版條文中加上若犯有「重大」情事再撤銷或廢止。