公司法修正案初審 公司將可發行「無面額股」

2018-04-26 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



立法院經委會昨天審查公司法修正草案，經濟部次長王美花出席備詢。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院經濟委員會昨天審查公司法部分條文修正草案，通過未來公司將可發行「無面額股」。「無面額股」在閉鎖公司已有開放，修法後將擴大至股份有限公司都可適用；不過公開發行公司因為必需維持一股一權，因此不適用。

但爭議條文如「SOGO」條款第九條、「法人董事」第廿七條款，昨天都遭保留。

行政院版的公司法第九條修正草案，新增公司設立或變更登記時，若有犯刑法偽造文書等情事，將遭廢止登記，被外界喻為「SOGO條款」。不過，昨天立委們對於處理方式有意見，經濟部傾向判決確定後再裁決是否廢止公司登記，但立委認為經濟部應該主動撤銷公司登記，最後未能達成共識，條文遭到保留。

至於「法人董事」第廿七條，學界、法界批評許久，直言會造成藏鏡人現象。昨天立委再度提議刪除，但經濟部次長王美花指出，因為法人董事制度已久，刪除衝擊過大，金管會正研擬一定規模金融業董事須是自然人董事，建議先看金管會試行結果，然後與企業討論，下階段再討論是否刪修。

行政院將公司法修正列為優先法案，商總理事長賴正鎰昨天表示，過去勞基法一例一休、稅改議題等修法，都沒有處理好，才會衍生後續爭議；如今公司法修正草案有更多有關公司經營面向，絕對不能只靠「紙上談兵」，一定要納入企業經營實務聲音，假使強行修法，恐會徒增公司經營困難，最後逼得本土公司出走，降低外資來台投資意願。