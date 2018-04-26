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財經觀點／陸惠台「住房公積金」 形同虛設

2018-04-26 00:24聯合報 浙江大學地產研究運營所所長蔡為民

浙江大學地產研究運營所所長蔡為民。 圖／聯合報系資料照片
浙江大學地產研究運營所所長蔡為民。 圖／聯合報系資料照片
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大陸開放台胞可以繳存和使用「住房公積金」，與大陸勞工「同城同待遇」，意味在大陸工作的台胞可藉此申請商貸買房。但事實上，台幹「稅回台灣繳」，在大陸沒「五險一金」，兩地納保會增加台商用人成本，惠台形同虛設。

在大陸工作的台灣人允許用住房公積金買房申貸，但台幹會提出嗎？我懷疑；台商會同意嗎？我不懷疑，因為根本不可能。

台商不會這麼做的原因，是因為這麼一來就必須替台幹繳交大陸的社保，甚至五險一金。關鍵是，雇主的社保負擔幾乎占勞工薪資的四成，就相當用人成本得多提高四成。

替台幹來算筆帳，拿每月工資人民幣一點五萬元計算，個人增加社保繳納以百分之十點五稅級計算為人民幣一五七五元，公司增加公司社保負擔以百分之卅一點二稅級計算為人民幣四六八○元，光一個台幹社保支出每月多增加人民幣六二五五元，何況工資更高者，社保繳納更高。

對台幹來說，申請住房公積金帳戶，除了雇主要負擔，勞工自己也要部分負擔，台胞不可能放棄台灣的勞健保，而陸台兩地納保，荷包也會縮水。

與其用住房公積金申請優貸買房，不如跟公司談住房補貼更划算。對台商雇主來說，這樣就不用台幹了，直接用上海人就好了，台幹反而失去工作機會。

就實質面來看，因為台灣人的稅不在大陸繳，住房公積金台灣人用不到，措施形同虛設。

惠台卅一項措施中，對在大陸已經落地工作或投資的台胞、台商而言，不見得都是實質有利。真正能落地，而且實質有利的，不能只看熱鬧，要懂得看門道。

台商人民幣
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