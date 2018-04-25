公司法修法草案審查 深水區條文全都「水上飄」

2018-04-25 20:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



立法院經委會今（25）日繼續審查《公司法》修法草案，迄今共審了78條修法條文，結果有18條條文遭到「保留」；所有「深水區」的爭議條款，全都如「水上飄」似的「保留」到第二輪審查。

因爭議條款過多，公司法審查採兩輪式；主席民進黨立委高志鵬，同時也是代替學者提案者，今天凡遇到「院版」與「高版」意見相左的條文，幾乎如輕功「水上飄」似的，迅速裁示「保留」。

而在深水區條文，包括SOGO條款、因應洗錢防制的實質受益人條款、是否刪除法人董事、是否增訂共益公司專章等，也都全都「保留」。審查到下午三時，高志鵬表示，「深水區我們下次再處理」。外界預料，要完成初審至少還要二到三個審查日。

第一個「深水區」為SOGO條款，民進黨立委高志鵬、蘇震清，國民黨許毓仁、廖國棟等人都有提案。整體來看，立委版的主張是，公司登記凡有偽造、變造文書，或其他違反刑法偽造文書罪之情事者，中央主管機關（經濟部）要依職權予以撤銷或廢止其登記。也就是立委要求經濟部要「硬起來」，不能被動等待檢察機關判決。

但經濟部次長王美花表示，若按立委版草案修改，實務上可能會有「微罪」也遭撤銷登記之事，建議能否折衷在院版條文中加上若犯有「重大」情事再撤銷或廢止。由於各方沒有共識，最終條文遭保留。

有關洗錢防制的實質受益人條款，時代力量立委黃國昌質疑不符國際洗錢防制評鑑標準，無法通過評鑑。王美花則直接建議將條文中的「實質受益人」的文字，直接替換成「董監事、 經理人及持股10%以上之股東」。

法務部參事林豐文則說，國際洗錢防制評鑑中，即便條文訂得高標準，執行面無法落實，評鑑也會拿不到分數，加上業界對法遵成本等理由提出反對，目前折衷後的版本，會向評委說明爭取認同。

行政院洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲則說，即使條文按國際標準訂定，執行效果不彰，也無法獲得高分；可以確定的是，沒有按國際標準訂，就不可能有高分。由於洗錢防制條款仍未取得共識，高志鵬要求洗錢防制辦公室再與專家釐清此問題，條文暫予保留。