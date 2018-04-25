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影／企業誠信論壇登場 台電、台船董座擘畫轉型藍圖

2018-04-25 20:09經濟日報 記者葉思敏╱即時報導

經濟部台電今(25)日共同舉辦「企業誠信論壇」，

台電董座楊偉甫和台船董座鄭文隆出席並發表演講，

希望從國營事業開始帶頭，

強化誠信企業文化的重要，

也提出自家事業體的發展困境和未來轉型目標。

台電台船經濟部
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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