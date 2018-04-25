影／企業誠信論壇登場 台電、台船董座擘畫轉型藍圖

2018-04-25 20:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉思敏 ╱即時報導



經濟部和台電今(25)日共同舉辦「企業誠信論壇」，

台電董座楊偉甫和台船董座鄭文隆出席並發表演講，

希望從國營事業開始帶頭，

強化誠信企業文化的重要，

也提出自家事業體的發展困境和未來轉型目標。