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退伍軍人闖立院符合「公民不服從」？陳為廷這樣說

影／台電要當包租公 租金含管理費還附家電

2018-04-25 18:25聯合報 記者高詩琴╱即時報導

都市更新，也讓台電大獲利。台電在民國41年購入一塊土地，原本要做變電設施，但因為區域負載太快未開發，後來做為停車場使用。直到102年台電參與了都更，今年分回七房、一店面。經估價，台電資產最新價值已達六億，翻了約一倍以上。

一處位於捷運古亭站附近的電梯大樓最近完工，台電也在自家臉書粉絲團上投放廣告，讓許多網友不解「何時台電也開始打起房屋廣告？」原來，台電就是地主之一，也是新房子的「包租公」，共有七戶住宅單位要開放公開招租。

台電新事業開發室主任蔡英聖表示，台電以前也當過房東，但都是老舊建築物出租給他人。新建物、新房出租，「台電這是第一次」。去年台電也有一塊位於台北市景美地區的廢棄鐵塔地，參加都更並賣斷新房。台電考量到永續經營，今年決定改用公開招租方式。

蔡英聖指出，台電這塊土地有53坪，占了總基地面積約四分之一，可能因為地主都已達成共識要採取「合建」方式來都更，加上台電持有土地又佔了大多數，因此都更協商過程十分順利。104年就動工，去年完工、今年交屋。

蔡英聖說，台電約於41年買了這塊土地，原本要做變電設施使用，但因為後來區域負載太快，台電直接蓋更大型的變電所來滿足需求，因此原土地也就沒有開發。因為土地位於黃金地段，因此價值也翻了一倍。102年時價值已達3.6億。估價師評估，新建物完成後，台電所取回的土地與建物，最新價值已達到6億元。

台電這次採用公開招租，讓民眾競價，價高者得。格局共有兩房到四房，租金起跳介於3.3萬元到6.7萬元。台電今天(25日)截止競價，共收到59件申請。

台電活化資產 當起「包租公」，一處位於捷運古亭站附近的電梯大樓最近完工，共有七戶...
台電活化資產 當起「包租公」，一處位於捷運古亭站附近的電梯大樓最近完工，共有七戶住宅單位要開放公開招租，讓民眾競價。格局共有兩房到四房，租金起跳介於3.3萬元到6.7萬元。還附冰箱、洗衣機跟冷氣給住戶使用。記者高詩琴／攝影
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