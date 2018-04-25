小型企業員工訓練 勞部協助規劃受訓

2018-04-25 18:10 中央社 台北25日電



勞動部今天表示，為協助小型企業強化健全人才培訓發展，針對50人以下的小型企業，提供免費量身打造員工教育訓練課程服務，自即日起至7月31日止受理申請。

勞動部勞動力發展署今天發出新聞稿表示，根據勞動部105年職業訓練概況調查統計，我國參加勞工保險事業單位50人以下中小企業家數計有48萬9194家，佔全體企業家數96.76%，而其中有辦理職業訓練者，僅佔33.35%，小型企業因受限人力和資本規模，對於員工技能提升訓練多未能設置專人負責。

發展署指出，為協助小型企業強化健全人才培訓發展，推動「小型企業人力提升計畫」，企業只要簡單的申請手續，就可享有專業團隊提供訓練輔導服務及協助訓練課程規劃，費用由政府支付，讓企業藉由參與訓練提升員工技能，同時發展自行辦訓的能力。

發展署說，根據統計106年度總計提供輔導服務2070案，並透過內訓、外訓及聯合訓練等多元訓練模式，共計辦理1萬2500門課程。

發展署強調，企業可藉由訓練輔導諮詢服務後，整理出員工待填補的技能缺口，及對應的訓練課程；在訓後成效追蹤所回饋的意見中，企業多認同訓後對員工個人能力有提升，且有助於運用在工作實務上，更肯定訓練活動具人力資本投資價值。