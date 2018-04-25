大金空調新工廠好神奇 空間一樣大 產能卻是三倍以上

2018-04-25 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



大金空調亞洲市場主要生產壓縮機、馬達等主要零件的基地，就位於氣候四季如夏的泰國。DCI壓縮機工廠第一號工廠於2002年正式完工啟用，考量泰國當地人事費用成本較低的優勢，加上完整引進日本技術，立刻取得極佳的生產成果，也旋即在2003年完工啟用第二號工廠。但因為泰國近年基本工資也不斷上漲，加上工業4.0自動生產也是重要發展趨勢，大金空調於是在2017年7月成立第三號工廠，也是大金在全球首個導入自動化生產的工廠，結合自動化科技技術進行工業生產改良，目標產出更高品質、較低成本、且符合市場需求的新產品。

實際走進首度正式對外曝光的泰國DCI第三號工廠，可以發現內部空間與第一、二號工廠佔地差不多大，但作業人員的數量減少許多，但產能卻大幅提升，與第一號工廠相比，甚至高達近3.5倍的差距。大金泰國DCI工廠社長關田直人表示，原本生產一台壓縮機需要30秒的時間，在第三號工廠啟用後，已提升到20秒生產一台，待完整設備到位，最快10秒就可完成一台壓縮機，目標在2020年之前達到年產360萬台的高效率產能。