台經院上修今年GDP 達2.45%

2018-04-25 14:35 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



台經院上修2018年國內實質GDP成長率為2.45%，較1月預測上修0.11個百分點，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，台灣目前經濟表現有「二好一壞」，分別是出口好、消費加速，但投資表現卻不佳。孫明德指出，我國半導體進口資本設備從去年5月到今年3月都是呈現衰退，這比較令人憂心的。

台經院院長林建甫表示，儘管全球經濟仍處於復甦的趨勢上，但若中美貿易摩擦升溫，台灣將遭受波及。此外，蘋果下半年將發表新機，若市場反應不佳，也會直接影響台灣供應鏈廠商的經濟表現。

孫明德說，此次經濟成長率上修的幅度相當小，因為台灣經濟市場外有美中貿易戰，內有金融波動，因此，台經院對台灣下半年的經濟成長表現，不敢有太樂觀的預期。

孫明德說，關於台灣的經濟發展，烏雲愈來愈大，煞車力道愈來愈強，油門感覺快踩不下去，或許第一季或上半年表現會還不錯，因此台經院微幅上修GDP，但下半年的表現應不會像上半年這麼亮眼。

台經院指出，全球景氣復甦、原物料價格續強、新興科技應用帶動，以及機械設備需求暢旺等因素，令3月出口與外銷訂單金額再創新高，半導體設備進口年跌幅縮小，資本設備進口年增率轉正，使得製造業廠商對於當月景氣看法轉好，但國際品牌手機銷售低迷、新機動向未明、中美貿易摩擦不確定性等問題，皆影響廠商對未來半年景氣看法偏向持平。

至於在服務業方面，台經院觀察發現，今年首季受惠加薪潮，明顯拉抬零售業及餐旅業對未來半年景氣看法，營建業方面則因公建計畫內容審議與可行性評估作業的變數尚存，加上買賣雙方對於房價看法仍有落差，影響廠商對未來半年景氣看法。整體而言，台經院調查發現，製造業與服務業營業氣候測驗點皆由下滑轉為上升，營建業則為連續二個月下跌的態勢。