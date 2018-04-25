工研院、台水 打造水處理產業鏈

工研院的流體化床結晶廢水處理技術（FBC）可處理含氟、砷的工業廢水，並實際應用在長春麥寮廠的廢水處理。 工研院／提供 分享 facebook

工研院、台水今日簽署合作意向書，結合工研院水處理核心技術，為台灣建構完整水處理產業鏈，提供台灣民生及工業用水解決方案，並揮軍東南亞水處理市場，搶進新南向商機。

工研院董事長李世光表示，缺水最佳解決方法之一，就是利用科技方法處理使用過的水，將水循環回收再生利用，台灣每年約有18億噸的工業用水量，但回收使用率僅40-60%，顯示台灣仍有相當大水處理商機。

李世光指出，這次與台水公司合作，可說是水處理產業進一步軟硬整合，在雙方優勢基礎上，以AIoT（人工智慧結合物聯網）科技與水處理技術應用在水質預警與監控、漏水診斷與防治、水質改善等面向，從水的源頭、中端水運送傳輸到末端廢水處理提供完整解決方案，未來將整合工研院水資源新創公司與台灣水資源A-Team設備製造商相關業者一起投入，建構台灣水產業鏈，搶攻水處理新藍海市場。

台水董事長郭俊銘表示，台水管線超過60,200公里，是全世界管線最長、供水最多、產水能力最大、擁有最多獨立供水系統的自來水公司，近五年水質合格率平均99.94%，具世界一流的水準。

郭俊銘指出，過去，台灣自來水事業同樣也經歷了這些困境，淬煉出豐富的經驗與技術，雙方合作結合應用科技與水處理產業，帶動國內水務產業發展正向發展。

工研院、台水今日簽署合作意向書後，除推動國內水處理產業的升級，也將瞄準新南向國家等地區，輸出自來水處理技術實力，達成互利雙贏。