立委關切5萬房貸戶寬限期將到期 金管會全面普查

2018-04-25 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金管會主委顧立雄今天（25日）表示，雖然近期住宅貸款「放款餘額及逾放情況」並沒有顯著增加，房貸逾放比到去、2017年底約0.25%，但在立委要求下，金管會會了解住宅房貸寬限期到期後有大無大量違約、造成逾放上升情況。

民進黨立委施義芳上午在財委會質詢時表示，據他掌握，明、2019年，有5萬屋寬限期到期，購置住宅貸款逾放比在2014到2018年已增加67% ，他希望金管會在1個月內提出房貸寬限期相關報告，顧立雄表示同意。

顧立雄還說，目前房貸逾放比率約在0.26%，在可接受範圍內，整體住宅房貸放款餘額及逾期放款比率，都沒有特別提高，但金管會會關注個別銀行情況，尤其去查明「個別銀行在大批建案裏涉及到的房貸寬限期」情況，會否有房貸戶因為寬限期到期可能有繳款壓力而違約、造成逾放高情況。

銀行局局長邱淑貞表示，因為要針對銀行相關房貸放款案做普查，可能需要一兩周時間，銀行局會儘快調查，但目前看來，房貸逾放還算平穩，銀行局會特別注意「非自住（即投資型）房貸」情況。她強調，目前銀行整體放款逾放比率是.3%，若有個別銀行超過0.6%，銀行局會特別關注。