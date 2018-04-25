12國重量級買主參與 台灣照明展助廠商媒合

2018-04-25 12:33 中央社 台北25日電



台灣國際照明科技展開幕典禮今天在世貿一館舉行，多家大廠參展，並吸引12國26家重量級買主來台，展覽期間將安排台灣廠商與買主進行一對一採購洽談，協助進軍國際市場。

經濟部國際貿易局主辦，中華民國對外貿易發展協會及台灣區照明燈具輸出業同業公會執行的台灣國際照明科技展，今天起至28日在世貿一館舉行，開幕式邀請副總統陳建仁、外貿協會董事長黃志芳、照明公會理事長黃明智等人參與。

根據財稅部關稅署資料統計，台灣照明設備106年出口值逾新台幣475億元，其中，LED照明及智慧照明設備產值大幅成長。外貿協會董事長黃志芳表示，台灣是全球第3大LED元件供應鏈，建構出完整供應鏈，今年台灣國際照明科技展總計114家廠商展出，使用420個攤位，展現各種創新技術，其中又以LED照明及智慧照明為這次展覽亮點。

黃志芳說，為了提高展覽成效，透過經濟部與貿協駐外單位合作下，邀請到美國大廠HPL ELECTRIC ANDPOWER LTD、加拿大L&L CONSULTING AND OVERSEASSOURCING、印度BANVIL 2000等12國26家重量級買主來台，將安排在展覽期間，與台灣廠商進行一對一採購洽談，協助進軍國際市場。

副總統陳建仁致詞時表示，這次很多國外買主來台，相信大家絕對可以滿載而歸，了解台灣照明科技的精美、先進程度，同時也能感受台灣人民的熱情及好客。照明科技從醫療保健，感應式照明等領域不斷擴張，應用越來越廣泛，像是去年在總統府舉辦的光雕秀，就是照明技術的一種應用方式。

陳副總統指出，政府一定會繼續支持照明產業發展，加強產業優化、協助技術提升等，並把節能減碳工作，轉換成照明產業發展的新動能，把照明設備汰換成LED燈具，透過政府與民間一起攜手努力，讓台灣照明產業永續發展，並開拓更大的市場。

台灣國際照明科技展設置「悠活智慧光環境」、「OLED照明」、「健康、光」3個主題展區，呈現LED最新應用成果，南亞光電、東亞照明、天揚精密、亞源科技等大廠皆有參展。