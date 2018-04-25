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評／無所不在的娃娃機，全都是合法的嗎？

長灘島封島整頓 台水郭俊銘看到商機

2018-04-25 12:35中央社 台北25日電

台水公司和工研院今天簽署合作意向書，未來雙方發揮所長進軍新南向。台水董事長郭俊銘透露，菲律賓長灘島封島整頓，有2、3家台商參與整頓工作，未來東南亞這類的商機無限大。

菲國最受國際遊客歡迎的景點長灘島（Boracay）原訂4月26日開始封島6個月，...
菲國最受國際遊客歡迎的景點長灘島（Boracay）原訂4月26日開始封島6個月，以改善島上環保措施及其他硬體，但菲律賓觀光部部長泰歐今天表示，當局有意把封島時間從6個月縮短成4個月。
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台灣自來水公司董事長郭俊銘今天與工研院院長劉文雄簽署合作意向書，結合雙方在水資源處理技術優勢共同進軍新南向。工研院端出最新AIoT(人工智慧結合物聯網)科技與水處理技術應用於水質預警與監控、漏水診斷與防治、水質改善等面向，要從水源頭、中端水運輸、末端廢水處理提供完整解決方案。

郭俊銘告訴中央社記者，印度、印尼、菲律賓、緬甸、泰國等國家的政府水務部門和水資源處理人員均曾拜訪過台水公司，相當驚訝台水公司所具備的系統和水資源處理能力，紛紛希望台水公司能助他們一臂之力。

郭俊銘指出，台水擅長大量民生用水供應，工研院擅長各式水資源處理技術，其中最重要就是家庭和工業廢水回收處理再利用，這將是東南亞國家相當依賴的水務重點。

郭俊銘隨後在致詞時表示，新南向商機非常大，光是印度就有做不完的生意，例如日前看到菲律賓長灘島封島整頓環境和廢水，台灣有2、3家台商參與整頓工作，東南亞這類渡假島何其多，未來都有整頓淨化的工程需求，這就是商機所在。

郭俊銘透露，5月11日將有亞洲開發銀行參訪團要訪問台水公司，台水公司希望透過亞銀讓相關東南亞國家水務部門了解台水公司的大量民生供水技術、工研院的水資源處理技術，都是東南亞國家水務領域最佳伙伴。

工研院董事長李世光強調，極端氣候下，水資源處理的技術門檻挑戰更高，未來工研院在新任院長劉文雄帶領下將採取平台式整合，也就是以水資源處理技術為核心，整合工研院各研究所和中心的技術能量，共同協助建構完整的水處理產業鏈，提供最完整的民生用水和工業用從源頭到回收再利用的整套方案。

東南亞台水工研院
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