親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
凱基銀炒匯大虧
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

你悲慘的人生，真的是因為「水逆」嗎？

公司法修法 賴正鎰：急就章讓企業經營困難

2018-04-25 12:02中央社 台北25日電

中華民國全國商業總會理事長賴正鎰。 圖／聯合報系資料照片
中華民國全國商業總會理事長賴正鎰。 圖／聯合報系資料照片
分享
行政院將公司法修正列為優先法案，商總今天表示，修法草案不能紙上談兵，納入企業聲音，否則恐會讓公司經營困難，像是修法中新增所謂「大同條款」，影響甚大，商總堅決反對。

公司法近20年未大幅翻修，為填補法律漏洞，這次修正總計新增19條、刪除12條、修正117條，合計達148條，版本多達30個，希望落實公司治理精神、股東權益保護、吸引外國資金投入、帶動青年創業風潮及產業發展轉型契機等正面效益。

中華民國全國商業總會理事長賴正鎰今天表示，過去勞基法一例一休、稅改議題等修法，都沒有處理好，才會衍生後續爭議。如今公司法修正草案有更多事關公司經營面相，絕對不能只靠「紙上談兵」，一定要納入企業經營實務聲音，假使強行修法，恐會徒增公司經營困難，最後逼得本土公司出走，降低外資來台投資意願。

大同公司經營權之爭紛擾多時，行政院版173條之1明定持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會，被外界稱為「大同條款」，而第192條之1則取消提名董事人選，不需經董事會審查，商總表達堅決反對立場。

賴正鎰指出，這兩條修法最讓人詬病，股東過半就能召開臨時股東會的規定，將為公司經營權的爭奪種下隱憂，導致公司經營權長期處於不穩定狀態，讓有心人士有操作的空間。

賴正鎰說，舉例來看，公司派持股大概在10%到30%，不少科技大廠的外資持股就占了70%、80%，有些還可能是股市禿鷹刻意操作，假使根據新規定持股過半的股東可自行召開臨時股東會，且提名董事人選又不必經董事會審查，恐怕經營層就會被打亂，他認為政府根本沒必要為少數公司問題而修法，影響多數上市櫃公司經營，該法條若是強行通過，「未來台灣企業就永無寧日」。

賴正鎰表示，公司法從去年啟動修法以來，經濟部召開高達9次公聽會，商總經過多次提供經濟部建言，像是「非公發公司公開財報及股東名冊上傳」、「E化平台」、「公司治理人員」、「實質受益人之指定」、「公司股票採登記生效制」等有疑慮的條文，已逐步修正為社會各界較能接受的版本，但最近立委版的草案又重提這些條文並排入自訂草案當中。

賴正鎰認為，行政院版的公司法修正草案，新增所有公司須申報實質受益人規定，但保留彈性，「一定條件的公司」可排除不用申報，如果強制規定公司須申報實質受益人，將嚴重影響外資到台灣投資意願，他持反對意見，希望政府好好思考，而且「一定條件的公司」的規範，建議應排除「有限公司」。

另外，公司法第27條的法人董事條款，有立委提案要求刪除。賴正鎰表示，政府派在金融業、銀行等公司的代表都是法人董事，假如適用自然人，政府就必須解決所有國營事業等派駐的董事人選，而民間企業如果必須要用自然人，若是公司派出代表，未來企業要如何經營呢？

賴正鎰說，而且選定自然人三年後才能更換，要是就任期間發生意外或離職，或是有另外不適任的狀況，企業經營恐怕衍生諸多困難。修法後將剝奪法人對董監事可改派代表人的權利，恐影響企業未來投資意願，商總建議維持原條文。

賴正鎰直言，這次公司法修法在沒有充分納入中小企業心聲下，就急著修法，他憂心修法非但沒有幫助，恐怕只會製造更多問題，對於企業未來投資以及外國來台投資都會造成阻礙，政府切勿為修法而修法，應妥善與社會各界溝通並達成共識後再行修法，為台灣的產業擘劃未來的發展藍圖。

股東會賴正鎰公司法
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

兒女接連傳婚變 週刊爆王文洋還收到冥紙穢物包裹

2018-04-25 09:55

長灘島封島整頓 台水郭俊銘看到商機

2018-04-25 12:35

美中貿易戰 佳世達客製化產品移回台廠

2018-04-25 12:33

立委關切5萬房貸戶寬限期將到期 金管會全面普查

2018-04-25 12:27

名家觀點／5G競賽…台灣快搶發球權

2018-04-25 00:54

財經觀點／玩轉IP 掌握行銷輸贏關鍵

2018-04-25 00:35

退休意識M型化 「快樂族」「窮忙族」比重雙升

2018-04-24 20:05

貿協出訪以色列 黃志芳打頭陣

2018-04-24 14:55

分析：無畏地緣政治貿易戰 資金流向新興市場

2018-04-24 10:56

政府對陸鋼材祭雙反 業者警告有出走潮

2018-04-24 10:55

台塑化董座：美路州投資環評及製程加快進行

2018-04-24 10:21

讓阿里巴巴主動談合作 他用台灣技術+泰國水果大賺中國財

2018-04-19 10:31

離岸風電黑船來襲 核電幫最後保衛戰

2018-04-18 16:23

修出國安危機／中資覬覦 大同恐成國安核彈

2018-04-18 16:21

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

351億任他玩？凱基銀交易員炒匯慘虧2.4億

2018-04-24 18:06

才剛宣布併元富證 新光金副董李紀珠傳請辭

2018-04-24 20:02

凱基銀交易員炒匯大虧2.4億 已加強風控

2018-04-24 13:26

凱基銀外匯交易出包 錯在沒能控制人性

2018-04-24 16:23

像到手賓利突然沒了！ 金牌房仲分享他連8挫敗心得

2018-04-25 09:45

新光金併元富證 １股元富證轉換新光金0.96股普通股

2018-04-24 16:40

李紀珠辭金控副董？新光金晚間否認了

2018-04-24 21:14

兒女接連傳婚變 週刊爆王文洋還收到冥紙穢物包裹

2018-04-25 09:55

李紀珠調薪案 有獨董持保留意見

2018-04-25 09:01

凱基外匯交易員 一晚虧掉2.4億元

2018-04-25 01:39

退休意識M型化 「快樂族」「窮忙族」比重雙升

2018-04-24 20:05

調高李紀珠千萬年薪？ 新光金2獨董反對大幅調高

2018-04-25 10:55

開發金控：凱基銀出包外匯交易員已離職

2018-04-24 16:04

李紀珠請辭？新光金控：沒有任何董事辭任

2018-04-24 21:47

三個考量…台塑重心轉向美國

2018-04-25 00:34

漢翔釋單23台廠 國機國造拚後年首飛

2018-04-25 01:15

新光金併元富證 李紀珠點出4優勢

2018-04-24 19:36

凱基銀交易員炒匯慘賠 金管會：最高可罰1000萬

2018-04-24 18:40

影／新光金、元富同日暫停交易 專家分析幾種可能

2018-04-24 14:20

台塑化砸2,800億 赴美設廠

2018-04-25 00:24

TRF造成銀行總損失168億 還有84件爭議案未解決

2018-04-24 12:59

央行總裁：外資4月已匯出 台灣近期應該不會升息

2018-04-25 10:14

外資撒手…台股挫百點 台幣又重貶

2018-04-25 00:18

買房抗通膨？ 最新市調：僅三成民眾相信

2018-04-25 09:43

太陽能AI小幫手 發電效益增逾17%

2018-04-24 14:39

台版餘額寶上路 投信業受惠

2018-04-25 01:09

新光金宣布換股合併元富證成為百分之百持股子公司

2018-04-24 17:36

TRF操作損失達732億元

2018-04-25 01:39

李紀珠辭副董？ 新光金否認

2018-04-25 00:50

記憶體產業門檻高 陸廠難追趕

2018-04-25 01:15

173家企業 明年須設治理人員

2018-04-25 01:39

股匯雙殺 新台幣貶8.8分收29.616元

2018-04-24 18:40

楊瑞仁後最大交易出包 金管會：要查凱基銀內控疏失

2018-04-24 20:08

房屋稅5月1日開徵 國稅局教你節稅

2018-04-24 22:46

被動元件大翻身 牙籤價堆出百億營收

2018-04-25 00:51

兆豐金股息1.5元 殖利率5.7%

2018-04-25 01:39

長跑12年 新光金130億娶元富證

2018-04-24 23:58

外匯交易內控出包 凱基銀26日董事會議處人員

2018-04-24 21:59

日圓貶破109 台幣先升後貶

2018-04-25 10:45

新光金雙姝怨還在鬧 顧立雄：檢查局將登門了解

2018-04-25 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top