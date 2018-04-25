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你悲慘的人生，真的是因為「水逆」嗎？

避免過勞 勞動部與長照產業簽署健康伙伴關係

2018-04-25 11:51經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

政府正全力推動長照2.0計畫，長照服務員最常發生骨骼肌肉疼痛、過勞等職業病，配合「428世界職業安全衛生日」，勞動部今（25）日啟動職場安全健康周活動，並與長照產業簽署國內第一個非製造業健康伙伴，希望透過改善工作環境及提供服務等方式，協助維護長照服務員身心健康。勞動部長許銘春致詞時宣示，將在未來三年每年減災10%，三年減災30%。

勞動部職業安全衛生署每年都會與不同產業簽署安全伙伴，鼓勵產業提升勞工職場安全，對象集中在製造業。但隨著勞工過勞及職業病議題受關注，勞工職場安全也擴及身心健康，第一個健康伙伴鎖定照顧高齡者的長照產業從業人員，與台灣老人福利機構協會及台灣長期照護專業協會共同締結伙伴合作關係。

未來職安署將成立專家團隊及跨部會合作平台，除提供免費臨場訪視輔導及勞工健康服務外，並補助安全衛生設備及人因工程改善之經費，以協助長照產業建立安全健康職場。

許銘春表示，安全與健康工作環境是勞工基本權利，也是政府努力目標，勞動部每年配合國際職業安全衛生日舉行職場健康周，呼籲各行各業落實職場安全，確保勞工身心健康。

接著話鋒一轉表示，職災不但勞工受傷，也是工安事件，她明日就上任兩個月，上任第一周就帶隊勞檢國道客運，希望保障勞工不要過勞，也是為國道使用者用路安全，但很遣憾前天凌晨國道發生重大事件，造成許多家庭悲劇，這是她最不願意看到的事。

許銘春說，近年來，我國勞工保險職業災害千人率，已逐年下降至106年的2.773，創下歷史新低，但根據勞保局統計，去年仍有將近2萬多名勞工朋友不幸在工作場所遭遇職業災害，為持續降低職業災害，守護職場勞工安全與健康，今年將推動三年（107~109年）降災計畫，即透過加強檢查、宣導及輔導等多元策略，將職業災害率再減少30%，也呼籲所有業者都能跟進。

職場長照國道客運
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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