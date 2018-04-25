工研院攜台灣自來水公司 搶攻東南亞水處理新藍海市場

2018-04-25 11:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林潔玲 ╱即時報導



工研院與台水公司今（25）日簽署合作意向書，將結合工研院在水處理核心技術能量，以及台水公司淨水、檢驗、管線專業技術、綿密供水網絡和水處理設備供應鏈夥伴，為台灣建構完整水處理產業鏈，提供台灣民生及工業用水解決方案，並揮軍東南亞水處理市場，搶進新南向商機。

每逢旱季往往因水情吃緊，展開限水措施，在近年各地時有所聞；尤其是在面對氣候劇烈變化影響下，水已成為重要戰略物資，水資源整合早已成為全球高度關注的重要議題。

台水與工研院簽署合作意向書後，將就水處理技術諮詢及推廣應用，進行交流與合作，除推動國內水處理產業的升級，更規劃瞄準新南向國家等海外地區，輸出自來水處理技術實力，達成互利雙贏之目標。

台水董事長郭俊銘表示， 台水是全世界管線最長超過60,200公里、供水人口最多供應超過1,800萬人、產水能力最大每天超過1,300萬立方公尺、擁有最多獨立供水系統144個的自來水公司，與工研院合作結合應用科技與水處理產業，是國內水務產業發展的大利多。

工研院董事長李世光指出，全球水資源短缺，缺水問題日益嚴重，缺水問題最佳解決方法之一，就是利用科技方法處理使用過的水，將水循環回收再生利用，在台灣每年大約有18億噸的工業用水量，但回收使用率僅40~60%，顯示台灣仍有相當大水處理商機。

此次台水與工研院合作，也可說是水處理產業進一步軟硬整合，在雙方優勢基礎上，以最新 AIoT 人工智慧結合物聯網科技與水處理技術應用於水質預警與監控、漏水診斷與防治、水質改善等面向，從水的源頭、中端水運送傳輸到末端廢水處理提供完整解決方案，未來將整合工研院水資源新創公司與台灣水資源 A-Team 設備製造商相關業者一起投入，建構台灣水產業鏈，搶攻水處理新藍海市場。