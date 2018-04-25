親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
凱基銀炒匯大虧
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

你悲慘的人生，真的是因為「水逆」嗎？

工研院攜台灣自來水公司 搶攻東南亞水處理新藍海市場

2018-04-25 11:37經濟日報 記者林潔玲╱即時報導

工研院台水公司今（25）日簽署合作意向書，將結合工研院在水處理核心技術能量，以及台水公司淨水、檢驗、管線專業技術、綿密供水網絡和水處理設備供應鏈夥伴，為台灣建構完整水處理產業鏈，提供台灣民生及工業用水解決方案，並揮軍東南亞水處理市場，搶進新南向商機。

每逢旱季往往因水情吃緊，展開限水措施，在近年各地時有所聞；尤其是在面對氣候劇烈變化影響下，水已成為重要戰略物資，水資源整合早已成為全球高度關注的重要議題。

台水與工研院簽署合作意向書後，將就水處理技術諮詢及推廣應用，進行交流與合作，除推動國內水處理產業的升級，更規劃瞄準新南向國家等海外地區，輸出自來水處理技術實力，達成互利雙贏之目標。

台水董事長郭俊銘表示， 台水是全世界管線最長超過60,200公里、供水人口最多供應超過1,800萬人、產水能力最大每天超過1,300萬立方公尺、擁有最多獨立供水系統144個的自來水公司，與工研院合作結合應用科技與水處理產業，是國內水務產業發展的大利多。

工研院董事長李世光指出，全球水資源短缺，缺水問題日益嚴重，缺水問題最佳解決方法之一，就是利用科技方法處理使用過的水，將水循環回收再生利用，在台灣每年大約有18億噸的工業用水量，但回收使用率僅40~60%，顯示台灣仍有相當大水處理商機。

此次台水與工研院合作，也可說是水處理產業進一步軟硬整合，在雙方優勢基礎上，以最新 AIoT 人工智慧結合物聯網科技與水處理技術應用於水質預警與監控、漏水診斷與防治、水質改善等面向，從水的源頭、中端水運送傳輸到末端廢水處理提供完整解決方案，未來將整合工研院水資源新創公司與台灣水資源 A-Team 設備製造商相關業者一起投入，建構台灣水產業鏈，搶攻水處理新藍海市場。

工研院台水水資源
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

長灘島封島整頓 台水郭俊銘看到商機

2018-04-25 12:35

美中貿易戰 佳世達客製化產品移回台廠

2018-04-25 12:33

立委關切5萬房貸戶寬限期將到期 金管會全面普查

2018-04-25 12:27

公司法修法 賴正鎰：急就章讓企業經營困難

2018-04-25 12:02

名家觀點／5G競賽…台灣快搶發球權

2018-04-25 00:54

財經觀點／玩轉IP 掌握行銷輸贏關鍵

2018-04-25 00:35

退休意識M型化 「快樂族」「窮忙族」比重雙升

2018-04-24 20:05

貿協出訪以色列 黃志芳打頭陣

2018-04-24 14:55

分析：無畏地緣政治貿易戰 資金流向新興市場

2018-04-24 10:56

政府對陸鋼材祭雙反 業者警告有出走潮

2018-04-24 10:55

台塑化董座：美路州投資環評及製程加快進行

2018-04-24 10:21

讓阿里巴巴主動談合作 他用台灣技術+泰國水果大賺中國財

2018-04-19 10:31

離岸風電黑船來襲 核電幫最後保衛戰

2018-04-18 16:23

修出國安危機／中資覬覦 大同恐成國安核彈

2018-04-18 16:21

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

351億任他玩？凱基銀交易員炒匯慘虧2.4億

2018-04-24 18:06

才剛宣布併元富證 新光金副董李紀珠傳請辭

2018-04-24 20:02

凱基銀交易員炒匯大虧2.4億 已加強風控

2018-04-24 13:26

凱基銀外匯交易出包 錯在沒能控制人性

2018-04-24 16:23

像到手賓利突然沒了！ 金牌房仲分享他連8挫敗心得

2018-04-25 09:45

新光金併元富證 １股元富證轉換新光金0.96股普通股

2018-04-24 16:40

李紀珠辭金控副董？新光金晚間否認了

2018-04-24 21:14

兒女接連傳婚變 週刊爆王文洋還收到冥紙穢物包裹

2018-04-25 09:55

李紀珠調薪案 有獨董持保留意見

2018-04-25 09:01

凱基外匯交易員 一晚虧掉2.4億元

2018-04-25 01:39

退休意識M型化 「快樂族」「窮忙族」比重雙升

2018-04-24 20:05

調高李紀珠千萬年薪？ 新光金2獨董反對大幅調高

2018-04-25 10:55

開發金控：凱基銀出包外匯交易員已離職

2018-04-24 16:04

李紀珠請辭？新光金控：沒有任何董事辭任

2018-04-24 21:47

三個考量…台塑重心轉向美國

2018-04-25 00:34

漢翔釋單23台廠 國機國造拚後年首飛

2018-04-25 01:15

新光金併元富證 李紀珠點出4優勢

2018-04-24 19:36

凱基銀交易員炒匯慘賠 金管會：最高可罰1000萬

2018-04-24 18:40

影／新光金、元富同日暫停交易 專家分析幾種可能

2018-04-24 14:20

台塑化砸2,800億 赴美設廠

2018-04-25 00:24

TRF造成銀行總損失168億 還有84件爭議案未解決

2018-04-24 12:59

央行總裁：外資4月已匯出 台灣近期應該不會升息

2018-04-25 10:14

外資撒手…台股挫百點 台幣又重貶

2018-04-25 00:18

買房抗通膨？ 最新市調：僅三成民眾相信

2018-04-25 09:43

太陽能AI小幫手 發電效益增逾17%

2018-04-24 14:39

台版餘額寶上路 投信業受惠

2018-04-25 01:09

新光金宣布換股合併元富證成為百分之百持股子公司

2018-04-24 17:36

TRF操作損失達732億元

2018-04-25 01:39

李紀珠辭副董？ 新光金否認

2018-04-25 00:50

記憶體產業門檻高 陸廠難追趕

2018-04-25 01:15

173家企業 明年須設治理人員

2018-04-25 01:39

股匯雙殺 新台幣貶8.8分收29.616元

2018-04-24 18:40

楊瑞仁後最大交易出包 金管會：要查凱基銀內控疏失

2018-04-24 20:08

房屋稅5月1日開徵 國稅局教你節稅

2018-04-24 22:46

被動元件大翻身 牙籤價堆出百億營收

2018-04-25 00:51

兆豐金股息1.5元 殖利率5.7%

2018-04-25 01:39

長跑12年 新光金130億娶元富證

2018-04-24 23:58

外匯交易內控出包 凱基銀26日董事會議處人員

2018-04-24 21:59

日圓貶破109 台幣先升後貶

2018-04-25 10:45

新光金雙姝怨還在鬧 顧立雄：檢查局將登門了解

2018-04-25 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top