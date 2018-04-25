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「媽媽教我生命課」 龍應台陪伴失智母 最後的不捨目送

挺政府繳成績單 永豐授信太陽能電廠破1,000座

2018-04-25 11:18經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

挺政府支持綠能，金融業繳成績單。永豐金子公司永豐銀昨（24）日宣布，協助融資的太陽能光電廠突破1,000座，今年設定綠能融資目標要成長五成以上。

永豐銀行預計將在本周五（27）日邀請太陽光電系統商業同業公會、台灣太陽光電產業協會代表及業者，分享最新動態與金融解決方案，由產官各界展開全方位對談，為台灣推動綠色家園注入全新動能。

市場估計，永豐銀的相關融資餘額已經突破3億元以上，今年綠能融資目標成長五成、估計金額要挑戰至少5億元以上。

永豐銀指出，2012年投入太陽能產業金融服務、配合政策力拼綠色家園，累計至去年底融資逾 1,000 座電廠、總設置容量逾415 MW（Mega Watt；百萬瓦），未來將持續與產官各界攜手，共同朝向2025年再生能源占比達20%的目標邁進。

永豐銀去年前進新北市五大工業區、台南市閒置用地建置太陽能光電系統，並舉辦全台逾10場企業說明活動；同時成為首批參加台灣國際太陽光電展覽會（PV Taiwan）的金融業者，與台灣能源產業一同躍上國際舞台。

此外，永豐銀行發行4,500萬美元綠色債券、開創國內募發首例，打通建設乾淨能源的資金融通管道。

今年多家金融機構力挺政府綠能方案，北富銀也發行了10億元的無擔保主順位金融債綠色債券，積極推動綠能產業融資案件，今年年初才完成籌組位於雲林地面太陽能電廠的聯合授信案件。

而金管會也已經研擬開放外銀在台分行發行新台幣金融債券，27家外銀總發債上限高達5,272億元，明訂發債資金用途用在政府境內重大的公共建設、離岸風電建設以及綠能產業等相關投融資，將可望協助台灣建置離岸風電建設。

據了解，外銀早就探詢政府以及主管機關意見，預期加入台灣發行綠色債券行列，單家銀行發行金額數十億元起跳，最快上半年，將可以陸續看到外銀台北分行綠色債券發行熱潮。

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