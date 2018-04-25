親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
凱基銀炒匯大虧
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

「媽媽教我生命課」 龍應台陪伴失智母 最後的不捨目送

台經院上修今年GDP至2.45% 經濟表現「二好一壞」

2018-04-25 11:16經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台經院上修2018年國內實質GDP成長率為2.45%，較一月預測上修0.11個百分點，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，台灣目前經濟表現有「二好一壞」，分別是出口好、消費加速，但投資表現卻不佳，特別是半導體進口資本設備從去年5月到今年3月都是呈現負成長，這是比較令人憂心的，而這不只反應現在台灣的經濟成長欠缺動能，未來的經濟表現也不盡良好，且隱憂開始產生。

台經院院長林建甫也提醒，儘管全球經濟仍處於復甦的趨勢上，但若中美貿易摩擦升溫，台灣將遭受波及。此外，蘋果下半年將發表新機，若市場反應不佳，也會直接影響台灣供應鏈廠商的經濟表現。

孫明德進一步指出，此次GDP的上修幅度相當小，因為台灣經濟市場外有美中貿易戰，內有金融波動，因此，台經院對台灣下半年的經濟成長表現，不敢有太樂觀的預期。

孫明德表示，關於台灣的經濟發展，烏雲愈來愈大，煞車力道愈來愈強，油門感覺快踩不下去，或許第1季或上半年表現會還不錯，因此台經院微幅上修GDP，但下半年的表現應不會像上半年這麼亮眼。

台經院指出，全球景氣復甦、原物料價格續強、新興科技應用帶動，以及機械設備需求暢旺等因素，令3月出口與外銷訂單金額再創新高，半導體設備進口年跌幅縮小，資本設備進口年增率轉正，使得製造業廠商對於當月景氣看法轉好，但國際品牌手機銷售低迷、新機動向未明、中美貿易摩擦不確定性等問題，皆影響廠商對於未來半年景氣看法偏向持平。

至於在服務業方面，台經院觀察發現，今年1~3月受惠加薪潮，明顯拉抬零售業及餐旅業對未來半年景氣看法，營建業方面則因公建計畫內容審議與可行性評估作業的變數尚存，加上買賣雙方對於房價看法仍有落差，影響廠商對未來半年景氣看法。

整體而言，台經院調查發現，製造業與服務業營業氣候測驗點皆由下滑轉為上升，營建業則為連續二個月下跌的態勢。

台經院景氣GDP
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

名家觀點／5G競賽…台灣快搶發球權

2018-04-25 00:54

財經觀點／玩轉IP 掌握行銷輸贏關鍵

2018-04-25 00:35

退休意識M型化 「快樂族」「窮忙族」比重雙升

2018-04-24 20:05

貿協出訪以色列 黃志芳打頭陣

2018-04-24 14:55

分析：無畏地緣政治貿易戰 資金流向新興市場

2018-04-24 10:56

政府對陸鋼材祭雙反 業者警告有出走潮

2018-04-24 10:55

台塑化董座：美路州投資環評及製程加快進行

2018-04-24 10:21

讓阿里巴巴主動談合作 他用台灣技術+泰國水果大賺中國財

2018-04-19 10:31

離岸風電黑船來襲 核電幫最後保衛戰

2018-04-18 16:23

修出國安危機／中資覬覦 大同恐成國安核彈

2018-04-18 16:21

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

351億任他玩？凱基銀交易員炒匯慘虧2.4億

2018-04-24 18:06

才剛宣布併元富證 新光金副董李紀珠傳請辭

2018-04-24 20:02

凱基銀交易員炒匯大虧2.4億 已加強風控

2018-04-24 13:26

金石堂租約到期將熄燈 商仲分析認知差異是主因

2018-04-24 12:06

凱基銀外匯交易出包 錯在沒能控制人性

2018-04-24 16:23

新光金併元富證 １股元富證轉換新光金0.96股普通股

2018-04-24 16:40

像到手賓利突然沒了！ 金牌房仲分享他連8挫敗心得

2018-04-25 09:45

李紀珠辭金控副董？新光金晚間否認了

2018-04-24 21:14

李紀珠調薪案 有獨董持保留意見

2018-04-25 09:01

兒女接連傳婚變 週刊爆王文洋還收到冥紙穢物包裹

2018-04-25 09:55

退休意識M型化 「快樂族」「窮忙族」比重雙升

2018-04-24 20:05

凱基外匯交易員 一晚虧掉2.4億元

2018-04-25 01:39

開發金控：凱基銀出包外匯交易員已離職

2018-04-24 16:04

李紀珠請辭？新光金控：沒有任何董事辭任

2018-04-24 21:47

三個考量…台塑重心轉向美國

2018-04-25 00:34

新光金併元富證 李紀珠點出4優勢

2018-04-24 19:36

漢翔釋單23台廠 國機國造拚後年首飛

2018-04-25 01:15

凱基銀交易員炒匯慘賠 金管會：最高可罰1000萬

2018-04-24 18:40

影／新光金、元富同日暫停交易 專家分析幾種可能

2018-04-24 14:20

股匯雙殺 新台幣創今年新低午盤貶7.7分

2018-04-24 12:27

台塑化砸2,800億 赴美設廠

2018-04-25 00:24

TRF造成銀行總損失168億 還有84件爭議案未解決

2018-04-24 12:59

調高李紀珠千萬年薪？ 新光金2獨董反對大幅調高

2018-04-25 10:55

外資撒手…台股挫百點 台幣又重貶

2018-04-25 00:18

新光金宣布換股合併元富證成為百分之百持股子公司

2018-04-24 17:36

台版餘額寶上路 投信業受惠

2018-04-25 01:09

TRF操作損失達732億元

2018-04-25 01:39

央行總裁：外資4月已匯出 台灣近期應該不會升息

2018-04-25 10:14

李紀珠辭副董？ 新光金否認

2018-04-25 00:50

記憶體產業門檻高 陸廠難追趕

2018-04-25 01:15

股匯雙殺 新台幣貶8.8分收29.616元

2018-04-24 18:40

太陽能AI小幫手 發電效益增逾17%

2018-04-24 14:39

173家企業 明年須設治理人員

2018-04-25 01:39

楊瑞仁後最大交易出包 金管會：要查凱基銀內控疏失

2018-04-24 20:08

長跑12年 新光金130億娶元富證

2018-04-24 23:58

被動元件大翻身 牙籤價堆出百億營收

2018-04-25 00:51

兆豐金股息1.5元 殖利率5.7%

2018-04-25 01:39

房屋稅5月1日開徵 國稅局教你節稅

2018-04-24 22:46

外匯交易內控出包 凱基銀26日董事會議處人員

2018-04-24 21:59

海龍離岸風電2案場 率先獲地方政府同意書

2018-04-24 16:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top