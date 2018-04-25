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今年經濟成長預測 台經院上修至2.45%

2018-04-25 10:46經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

台經院今（25）日發布今年經濟成長預測，較前次（1月）預測上修0.11個百分點至2.45%。受惠於全球景氣復甦、原物料價格續強、新興科技應用帶動，以及機械設備需求暢旺等因素，3月出口與外銷訂單金額再創新高，製造業與服務業營業氣候測驗點皆由下滑轉為上升；營建業則持續二個月下跌的態勢。

在內需方面，國內景氣回溫，台股交易投資熱絡，民眾所得水平與消費能力也有提升，今年第1季零售業營業額成長率明顯優於去年各月表現；台經院預估，今年民間消費成長率為2.16%，較前次預測增加0.04個百分點。

台經院指出，隨著國際原物料價格上揚，多項重要民生物資反應價格調漲，加上菸稅調升效應，今年第1季CPI年增率已由上季0.4%上升至1.5%，近期物價仍有上漲壓力，預期今年CPI成長率為1.34%，較前次預測數據上修0.31個百分點。

而在雙率的部分，儘管美國聯準會如市場預期升息，美元指數逐步轉強，然而中美貿易爭端升溫，可能加速全球資金移動，造成金融市場波動加劇，預期美元地位將不如先前預測強勢。

台經院預估，今年平均29.50元新台幣兌1美元，較前次預測升值0.60元。利率方面，則視國內外景氣變化、國內通貨膨脹與台美利差等因素做動態調整。

台經院指出，電子零組件業受到工作天數恢復正常、特殊運用晶片需求增加、客戶端庫存調整已進尾聲，拉貨力道開始增強，使得製造業廠商對於當月景氣看法轉好。

然而，蘋果手機銷售低於市場預期、新機動向未明、中美貿易摩擦不確定性等因素影響，均影響廠商對未來半年景氣看法。

此外，服務業也因國內景氣穩定成長，就業市場改善，民眾所得水準與消費力皆有提升，加上業者積極促銷與進行產品結構調整，拉抬零售業及餐旅業對未來半年景氣看法。

但另一方面，營建業則因公建計畫內容審議與可行性評估作業仍有變數，加上買賣雙方對於房價看法仍有落差，影響廠商對未來半年景氣看法。

經過台經院模型試算後，3月製造業營業氣候測驗點為100.05點，較上月修正後增加1.81點。服務業營業氣候測驗點為94.39點，較上月修正後增加1.23點。營建業營業氣候測驗點為98.09點，較2月下跌3.73點，為連續第二個月下跌的態勢。

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