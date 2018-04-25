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你悲慘的人生，真的是因為「水逆」嗎？

工研院與台水科技治水創新 進軍新南向

2018-04-25 11:07中央社 台北25日電

工研院與台灣自來水公司合作多年，決定進一步「科技治水」，用AIoT和水處理技術從水源頭、水傳送、廢水處理三大領域建構完整解決方案，創造最大附加價值，為進軍新南向重要基石。

工研院從1987年與台水公司合作，工作區域遍及高雄東港溪、鳳山水庫、澄清湖及澎湖白沙淨水場等地。

工研院表示，這次雙方擴大合作是從點擴及到線與面，用科技協助產業進一步軟硬整合，靠著雙方的精實基礎，工研院端出最新AIoT(人工智慧結合物聯網)科技與水處理技術應用於水質預警與監控、漏水診斷與防治、水質改善等面向，要從水源頭、中端水運輸、末端廢水處理提供完整解決方案。

工研院說，工研院水資源兩家新創公司─水之源、創淨公司與技轉的新長豐公司都將加入台灣水資源ATeam聯盟，與水資源設備製造商一起投入，建構台灣水產業鏈，搶攻水處理新藍海市場。

台水公司認為，台灣長年在枯水期、颱風汛期、廢水回收處理再利用、水質淨化、水庫中層或壩頂取水等技術向來為東南亞國家所冀望，且東南亞國家也正朝向都市現代化、工業化之路邁進，未來勢必會遇上台灣曾遇過的問題，這正是台水公司和工研院合作以科技治水進軍新南向最大的市場和基礎。

工研院東南亞台水
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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