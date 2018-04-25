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越勞抗議宿舍擁擠 精華：將與仲介協調

2018-04-25 11:08中央社 台北25日電

針對越南籍勞工抗議位於汐止的宿舍擁擠等問題，生技股王精華光學今天表示，外勞宿舍由仲介負責，不過針對居住環境問題將介入協調，薪資部分則一切依規定，不可能有違法。

精華光學發言人周華玲表示，由於宿舍不在公司負責範圍，是由仲介公司負責營運，無法得知仲介與外勞之間的扣帳或條件內容，很難涉入。不過針對勞工居住環境的問題，已介入協調，會針對勞工提出的包括冷氣、伙食和居住環境等素求進行改善。

周華玲表示，伙食部分之前已進行調整過，但基於安全性的考量，仍將禁止外籍勞工開伙，主要是危險性無法控制，風險太高。至於薪資部分，一切依法領規定給付，已提供內部相關證明紀錄給勞工局，不可能違法。

23日晚間逾百名精華光學越南籍勞工在汐止街頭抗議住宿環境擁擠等問題，經新北市政府勞工局派員稽查訪談，確認每人住宿空間太小不符規定，已限令雇主立即改善。

勞動部訂定的外國人生活照顧服務計畫書裁量標準，每人居住使用面積應在3.2平方公尺以上的規定。

勞工局表示，民國106年12月訪查精華光學公司時移工僅約百人，住宿環境符合規定，但因今年又陸續引進200多人，使越南籍勞工增為334人、印尼籍勞工28人，因未安排足夠的宿舍才導致過於擁擠。

精華宿舍勞工局
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