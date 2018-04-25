兒女接連傳婚變 週刊爆王文洋還收到冥紙穢物包裹

2018-04-25 09:55 聯合新聞網 綜合報導



王文洋。 本報資料照片 分享 facebook

台塑集團創辦人王永慶二房長子王文洋，現任宏仁集團總裁，身價數百億，近年家醜卻頻頻遭爆料。然而在焦頭爛額之際，王文洋還收到恐嚇包裹，包裹內裝有恐嚇信、冥紙、排泄物，蠟燭多頭燒的他只好報警處理。

根據《鏡週刊》報導，去年王文洋因被捕捉到與主播蔡尚樺一同用餐的畫面，王文洋與交往多年的女友呂安妮分手一事才遭揭露，之後女兒王思涵傳出婚變、家暴醜聞，兒子王泉仁也與結婚不久的第二任妻子麻衣分居。醜聞不斷的同時，王文洋甚至收到恐嚇信、冥紙、排泄物，讓他嚇得加派隨扈，聘請英國保鑣貼身保護安全。

去年7月28日，王文洋陸續收到幾個署名趙姓男子所寄之包裹，第一次包裹內裝有一封恐嚇信，信中以《聖經》故事為例，暗指王文洋做淫亂之事，寫下「等待審判的日子到來，受永火的刑罰」，之後又收到一個內裝排泄物與冥紙的包裹，恐嚇意味濃厚，讓王文洋立刻提高保全管制，加派隨扈保護自身安全，並報警處理。

警方接獲報案後，循線找到寄件人其實為一名余姓男子，他冒用已離職的趙姓男子名義寄件，余姓男子表示是因為看不慣王文洋所做的事才會加以恐嚇，但不願意說清楚是什麼事。余姓男子因冒名寄包裹遭王文洋提告恐嚇罪，檢方也以偽造文書罪公訴偵辦。