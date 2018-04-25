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孫安佐確定取消聽證會！ 警長證實：律師打算「認罪協商」

名家觀點／5G競賽…台灣快搶發球權

2018-04-25 00:54經濟日報 闕志克

日前開打的中美貿易大戰，眼看雙方劍拔弩張、一觸即發。一開始兩邊的爭執在於貿易壁壘與關稅互惠的不對等，後來演變成因違反國際制裁 （international sanction）技術輸出規定所作出的懲罰。其中美國商務部下重手對中興通訊發布長達七年的禁令，禁止美國企業對其提供技術、材料與元件，包括晶片和軟體（諸如Android）。

此舉逼使中興通訊的大部分生產線頓時停擺，令其在短時間內陷入營運困境。如果對中興的制裁果真造成對其8萬員工及家庭的實質傷害，中國政府恐怕別無選擇必須強力反擊，而最具時效的反制手段就是禁止或限制蘋果在中國銷售iPhone產品。以蘋果公司在美國市值第一的地位，如果這樣的反制出現，幾乎等同中國對美國在經濟上的正式宣戰。

論者有謂美國這一系列的制裁措施似乎是項莊舞劍、意在沛公；亦即美國真正的目的不在讓中興遭受金錢上的損失，而在弱化中興於未來5G世代手機、通訊設備與應用競賽中的競爭力。徵諸川普政府視中國為戰略敵手而對其採行日漸緊縮的軍事經貿政策，對中興通訊的懲處確實可能有削弱中國5G產業競爭力的考量。然而，即便在唯利是圖的短兵交接中，美國政府似乎仍力圖維持一定的道德正當性。此所以，雖然華為在5G研發上的投入和產出都遠勝於中興，此次美國的制裁並沒有直接波及華為。

從這次中美兩強相爭，回頭來檢視台灣在5G產業競逐的現況。因為沒有像華為、Ericsson 、Nokia等世界級的電信設備商，台灣在5G世代的產業機會主要是在通訊終端、小基站基地台和創新應用；大型基站基地台與核心網路機會相對小很多。在5G通訊終端方面，聯發科的研發大軍早已悄然成型，相關政府單位也正提供資金與測試頻譜的支援，整體的開發進程大致與世界同步。

在4G時代，小基站主要用於彌補大型基站間覆蓋不及的漏洞；在5G時代，由於超高頻無線電信號的使用，小基站則變成提供高頻寬低延遲通訊品質的必備元件。過去，因為沒有自製小基站軟硬體平台的能力，台灣小基站廠商一向仰人鼻息，任由國際原廠擺布。通常這些廠商比其他小基站大廠晚了約18到24個月拿到硬體開發平台，而且原廠對他們提出的軟體功能增減，支援優先度普遍不高。由於這些先天劣勢，台灣小基站廠商一直都很難與世界大廠公平競爭。

為了一舉解決這些陳年難題，經濟部本來已成功說服高通將其開發中的5G小基站硬體開發平台開放給法人團隊作通訊協定軟體的開發，如此所產出的軟硬體平台再交給廠商作成小基站產品。假若這合作計畫可如約進行，台灣在5G小基站競賽中，將取得極具優勢的戰略地位：不但5G小基站產品可領先國際推出，其中關鍵軟體得以自主，而且可藉助高通的世界市場通路推廣台灣的5G小基站產品。

可惜，與高通的合作計畫去年因故戛然而止，此中斷造成約12個月開發時程的浪費，也可能讓台灣小基站廠商再次陷於無法與世界同步取得硬體開發平台的困境。

5G法人團隊的當務之急是取得符合5G運算規格的小基站硬體開發平台，然後加快在此平台開發通訊協定軟體的時程。今年的研發進展將特別舉足輕重，因為它將決定國產自製的小基站基地台是否可在台灣5G國家隊在2020年的展示應用系統中占有一席之地。

（作者是工研院資訊與通訊研究所所長）

5G華為
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