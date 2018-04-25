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財經觀點／玩轉IP 掌握行銷輸贏關鍵

2018-04-25 00:35聯合報 德明財經科技大學行銷所副教授謝閔瑜

德明財經科技大學行銷所副教授謝閔瑜。 圖／謝閔瑜提供
德明財經科技大學行銷所副教授謝閔瑜。 圖／謝閔瑜提供
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縱觀品牌行銷的進化歷程，現在已進入「行銷四點○」時代，也意味光靠產品特色與顧客滿意將無法在市場贏得優勢，行銷的內涵除了必須充分展現人本精神的價值願景外，讓顧客成為如「信眾」的信仰認同並強調IP的經營，必須是「行銷四點○」時代的行銷新思維。

數位化徹底改變了傳播世界的行動與社群媒體，打造了現今以增進品牌的社群影響為中心的創新行銷。從實體走向虛擬，從商業思考走到感性情懷，所有的品牌都在創造與強調IP化的經營，如何玩轉IP 將是下一步行銷的重要里程。

IP是Intellectual Property 的縮寫，即「知識產權」。然而，行動社群時代所談的IP並非僅是狹義的知識產權，而是一個「泛IP」概念，指的是一種有持續影響力、多元化的優質內容，並且可以透過對特定目標受眾的影響力，將相關的內容「變現」。簡言之，舉凡有內容、有一定知名度和擁有一群鐵粉的文化產物或特定人，皆可稱之為IP。

打造IP的終極目的是在追求一種更高的價值和文化的認同，IP提供給消費者的早已不是停留在過去的層次，而是必須能體現出特定的情感與文化元素的精神層次寄託。全世界最貴的老鼠—米老鼠是一個IP ；熊本熊還可以是一個城市的代言人；美國隊長承載的漫威「英雄世界觀」…… 這些超級IP都具有強大的穿透力和延展力。因此，真正的IP是可以跨時代、跨領域且有很強變現能力的。

隨著消費者更個性化的消費體驗、虛實整合的行動社群、社會性及文化性的想像空間愈來愈大，再加上消費升級趨勢下，商品消費已經從功能面轉化為內心需要與精神體驗。因此，IP的打造，是這個注意力稀缺的時代下，創新商業模式的必然選擇。這就是行銷四點○時代下成功行銷的玩轉IP之道。

熊本熊社群媒體知識產權人本
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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