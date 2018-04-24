退休意識M型化 「快樂族」「窮忙族」比重雙升

2018-04-24 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台灣社會今年正式步入高齡社會，退休財務與生活規畫是全民必修的課題。摩根投信連續三年追蹤國人退休態度的「摩根退休快樂指數」，以財富、健康及自我實現我三大面向，今年最新調查結果出爐，2018年全台民眾「退休快樂指數」為64分，維持相對高檔，僅較去年微降0.3分。

在三大面向中，以財富面向與去年同分70.8分，表現最佳，健康與自我實現面向則分別為59分、54.6分，較去年微降0.1與0.9分，顯示國人在財富上準備最充份，而這也是影響退休後第二人生快樂程度的重要因素。

進一步分析，卻發現近兩年各面向明顯出現「高低分族群同步上升」、「中間層族群下降」的M型化趨勢。反映出民眾若能及早著手準備退休，即有機會向「退休快樂族」(80分以上)靠攏，或晉升「快樂族」一員，反之，假使遲遲不做準備，就可能向下淪為「退休窮忙族」(未滿60分)。

摩根投信執行董事劉玲君表示，每個人都希望擁有富足、健康、快樂的退休第二人生，成為「退休快樂族」。根據摩根投信調查發現，退休「快樂族」與「窮忙族」相較，「快樂族」主要有四大特點：目前與理想退休準備金額皆高、預計退休年齡較早、預期工作年限較短、月收入較高。

劉玲君說明，財富不僅是退休生活快樂與否的重要因素，更會明顯影響退休安全感，因此，「快樂族」不論在工作期間的儲蓄速度，或是對應未來理想退休準備金的目標等，都明顯較「窮忙族」來得高。

劉玲君表示，擁有快樂第二人生的第一步，就是及早開始準備，透過穩健的投資方式與標的，例如以多重資產策略基金為核心持股，透過基金廣納全球各式股債資產，多元布局，同時掌握收益與資本利得契機，在時間與複利累積下，一步步達成退休資金準備目標。

根據摩根資產管理的模型計算，若能從25歲起，每月投資1萬元至4.5%年化報酬率的標的，經過40年的複利累計，可存得1340萬元的退休資產，假設民眾遲至35歲起開始投資，同樣以每月投資1萬元至4.5%年化報酬率標的計算，到65歲退休時僅能存到770萬元，突顯出「及早開始、承擔適度風險」的退休理財重要性。