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挨批台電御用 原能會：核二絕對嚴格審查

2018-04-24 17:58中央社 台北24日電

核二2號機再轉審查案，原能會挨批是台電御用，根本隨便審查。原能會今天表示，核二發生停機狀況至今，一直以嚴肅的態度面對，也找外部專家組成審查小組，絕對嚴格審查。

睽違680天再轉，核二廠2號機3月28日下午1時25分跳機，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停，台電依規定通報原子能委員會，必須提出綜合檢討報告獲得核准後，核二廠2號機才可以重新併聯發電，目前台電已經提出再轉申請，原能會正審查當中。

作家劉黎兒批評，早日讓超高危險的核一核二停機除役才是理性的說法，核二2號機組已經停機近兩年，以任何國家基準來看，是需要全面重新試運轉來檢測，根本不是台電御用的原能會隨便審查就OK的。

原能會今天發布新聞稿指出，核二廠2號機3月28日發生反應器急停事件後，原能會一直都以嚴肅的態度面對，除了立即派人確認反應器安全停機、無輻射外洩，並要求台電公司應提出機組系統設備動作序列正確性、事件發生肇因、改善措施與機組再起動安全性，以及原能會指定的反應爐暫態模擬分析等綜合檢討報告。

原能會指出，台電公司提出核二廠2號機107年3月28日急停事件綜合檢討報告後，原能會邀請6位外部專家學者及會內同仁組成審查小組，嚴謹審查台電提送的報告，同時也到核電廠現場查核，只有確認台電公司已確實釐清該事件肇因，並完成所有改善措施後，才會提出本案審查總結報告，決定是否同意核二廠2號機再起動運轉。

原能會表示，原能會是核能安全管制的獨立機關，對核能安全管制工作始終盡心盡力，不敢有絲毫懈怠，絕對沒有作家劉黎兒所稱「隨便審查」、「台電御用的原能會」的情形。

原能會核二台電
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