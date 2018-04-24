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海龍離岸風電2案場 率先獲地方政府同意書

2018-04-24 16:15中央社 台北24日電

參與本週離岸風電遴選的海龍離岸風電計畫團隊今天表示，計畫中2個案場已取得彰化縣政府首張同意許可，在彰化外海所有離岸風電開發計畫中進度領先，估有利爭取本次遴選容量。

由加拿大北陸電力Northland Power Inc.（NPI）與新加坡玉山能源共同籌組的海龍風電計畫，目前申請彰化外海18、19號離岸風場，總裝置容量1208MW，將在27日、28日角逐2021年至2025年完工併聯的3GW裝置容量。

海龍團隊今天發布新聞稿表示，已依據彰化縣政府2月5日公告的「民營再生能源發電業申請於本縣轄內籌設再生能源發電場應承諾辦理之事項」提送籌設計畫書，並通過審查小組審查，成為第一件取得彰化縣府同意文件的離岸風電開發計畫。

海龍團隊共有2案參與本次遴選，其中海龍2號屬彰化縣政府管轄，海龍3號則由彰化縣政府與澎湖縣政府分轄，除彰化縣政府已針對2案發予同意文件外，海龍團隊表示，澎湖縣政府也已通過申請，預估在近2、3日內會發出許可。取得許可等準備工作進度領先，可望為海龍團隊參與遴選帶來更多優勢，並為在2021年完工併聯目標奠立穩固基礎。

為展現在地化實力、與地方政府共創雙贏，海龍團隊除聯手台船公司及比利時商GeoSea公司，將國際技術引進台灣，也將與縣政府合作，落實供應鏈在地化與人才培訓在地化。

北陸能源台灣區總經理馬聖安（Sean McDermott）表示，海龍計畫除規劃將專案公司設籍於彰化外，也將推動在彰化運維港基地設置運維服務中心，可為彰化縣政府帶入可觀稅收與經濟效益，單印花稅額就可望達新台幣5000萬元。

人才培訓方面，海龍計畫將配合縣政府設立離岸風電獎學金，培養本土維修後勤人員，並與縣政府、漁會、台灣港務港勤公司及GWO安全訓練中心合作，協助漁民轉型專業運輸船操作員；對於彰化當地人才，也給予面試加分15%優惠，實質促進地方人才發展與就業。

離岸風電再生能源澎湖
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