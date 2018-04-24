貿協出訪以色列 黃志芳打頭陣

2018-04-24 14:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



外貿協會董事長黃志芳今天出席「以色列出訪行前茶會」，他表示，貿協將率領台灣科技、創投業者赴以色列尋求合作機會，企業代表包括光寶科技、和通創投、中華開發、玉山科技協會等，並將邀請重要新創企業來台參加2018「台北國際電腦展」創新與新創展區InnoVEX，促成台以產業合作。

黃志芳説，這是他首度前往以國，對該國家充滿信心與期待;貿協自去年起，即規劃以色列訪問團，他與以國駐台代表相識日久，對方近年積極推銷以色列，過去兩年贈送許多書籍給黃志芳，包括《新創企業之國》、《耶路撒冷三千年》，對方也鼓勵黃赴以色列訪問，以國代表對貿協有信心，雙方都希望促成台以產業合作。

黃志芳表示，以色列素有創新之國之稱，根據World Economic Forum統計，以色列為全球創新國家排名第二，僅次於瑞士。以色列為新創業者密度最高的國家，每年誕生1,000家新創公司，在特拉維夫平均每290人中就有1位為新創業者，目前有超過50家加速器與100家創投資金，逾5,500家新創企業，因其頂尖的科技創新及技術商品化能力，更吸引超過350家跨國研發中心進駐，帶動產業發展。

此次除了將帶領我國企業赴以國尋求合作機會，次外貿協會在經濟部國際貿易局的支持下，邀請以色列兼具創業家及天使投資人雙重身分的Mr. Gilad Carni於4月27日來台灣，為新創團隊提供創業引資方向。

根據Compass探討全球新創生態圈的研究，全球新創資源首重集中美國，以色列則擁有美國以外最大的新創生態體系。安永會計師事務所調查顯示，以色列2016年所吸引人均創投金額更為全球之冠，究竟是什麼特質讓僅有台灣約三分之一人口的以色列有此成績。

Mr. Gilad Carni曾創辦TVibes及GC Marketing Services 2間企業，所投資的LabPixies是第一家被Google收購的以色列新創團隊。Mr. Carni將與臺灣新創團隊分享自身創業家及擔任天使投資人的投資經驗，及以色列新創在AI及IoT兩大領域的發展趨勢。