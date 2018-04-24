政府對陸鋼材祭雙反 業者警告有出走潮

2018-04-24 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



美國對進口鋼材加徵關稅25%，政府為了爭取豁免，針對大陸鋼品採取反補貼、反傾銷的雙反調查，引發眾多上市櫃不銹鋼廠反彈，投書本報表明此舉將傷及九成以上不銹鋼加工業者及約5萬名勞工生計，將嚴重損及台灣不銹鋼產業的國際競爭力。

至少五家上市櫃公司主管表示，大陸與美國的貿易戰，台灣政府因小失大，拿自己當祭品。「這對台灣非常不利。」因為台灣2017年的不銹鋼出口量約100萬噸，而美國長年對台灣不銹鋼捲、板與工業用管反傾銷，所以銷往美國的不銹鋼品約僅10萬噸，佔比不到10%，等於懲罰了其他90%非銷往美國的出口量。

台灣青年智庫理事謝秉憲認為，基於國際分工及產業競爭考量，台灣自大陸進口具有競爭力的不銹鋼原料，結合本身的不銹鋼品剪裁與加工技術優勢，才能創造台灣目前的不銹鋼產業盛況，並對國家經濟及人民就業做出重大貢獻。

因此期盼政府應分開處理本案，例如考慮將出口美國的不銹鋼產品區分管制有無「含中成分」，其餘非出口美國的應不需自我設限；反傾銷也應由受害業者自行提出申請，而非由國家發起。

上市鋼廠主管透露，不銹鋼產業從上游訂單至加工出貨約需三至六個月，業者在這些尚未拍板的政策下已影響接單；政府要有明確的產業政策與輔導，而不是只喊出加速內需投資、提高創新能量與多元布局等這些緩不濟急的口號，並且做出有損產業的政策，對台灣造成傷害。