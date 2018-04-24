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台塑化董座：美路州投資環評及製程加快進行

2018-04-24 10:21中央社 台北24日電

台塑石化在美國路易斯安那州94億美元的石化園區投資如火如荼進行，台塑化和路州共同宣布這項計畫。台塑化董事長陳寶郎表示，製程合約正急著進行基礎設計，環評預計今年底完成。

台塑石化股份有限公司計畫在美國路易斯安那州投資94億美元（約新台幣2800億元），興建一座占地970公頃的石化園區。

美聯社報導，路州州長愛德華茲（John BelEdwards）和台塑石化執行副總經理林克彥今天在聖詹姆斯郡（St. James Parish）宣布這項計畫。聖詹姆斯郡位於巴頓魯治（Baton Rouge）和紐奧良（NewOrleans）之間。

陳寶郎告訴中央社記者，這項投資計畫正在進行環境影響評估，預計今年底才能完成，整個建廠工程要到2022年後才能完工啟用，啟用後5年享有免地價稅的投資優惠。但究竟可以省下多少地價稅，陳寶郎並不清楚。

陳寶郎說，台塑化同步與製程設計相關廠商簽約，目前正急著進行基礎設計工程，基礎設計完成後再進行細部設計，細部設計相當複雜，牽涉全園區6個大工廠的所有構造、管線、材料、設備位置與尺寸等，隨後再由台塑化向設備廠商採購。

根據台塑化規劃設計，路州廠投資金額達94億美元，未來以購買乙烷和丙烷為原料來生產乙烯與丙烯；生產期程分兩期，第一期興建年產120萬公噸乙烯與60萬公噸丙烯設備，下游配套為年產高密度聚乙烯（HDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE）各40萬公噸、EG（乙二醇）80萬公噸、PP（聚丙烯）60萬公噸。

第二期再興建年產120萬公噸乙烯、HDPE與LLDPE各40萬公噸、EG 80萬公噸的設備，以及公用事業（汽電共生）等設施。

台塑化乙烯
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