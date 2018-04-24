頂新售101股權 一波三折

2018-04-24 02:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ／台北報導



頂新集團出售台北101股權一波三折，從最早的馬來西亞IOI、黑石集團到日商伊藤忠商社，眼看頂新與台北101終於能分手快樂，伊藤忠的聘金卻遲遲未履約迎娶，市場人士分析原因，可能是頂新與伊藤忠對換股交易的價格未達成共識。

市場人士分析，雖然頂新的台北101股票設質比率相當高，不過以頂新的資金實力，要解質並非難事，且按照頂新規劃，一旦雙方對換股交易事宜達成具體共識，且伊藤忠交易價金匯入，即可展開後續解質、股票過戶等相關事宜，最終交易價格才是卡關關鍵。

伊藤忠以近200億元的價格收購台北101股權，同時將把手中持有股權出售給一家海外投資公司，這家海外公司據悉應屬頂新集團旗下，伊藤忠究竟願意以多少錢出讓股權？實際交付給頂新的價金又是多少？兩邊都未曾說明，這也是整起交易案後續充滿變數的主因。

無論台北101是否能如期出嫁伊藤忠，對頂新來說都沒有損失，交易不成的話，仍是台北101最大民股，股利安穩入袋，即使未能將頂新股權自伊藤忠手中拿回，因持股比率不高，仍保有絕對優勢，只是要再替台北101找個好女婿，可能又得花更多時間。

事實上，伊藤忠與頂新早已從多年前的熱戀關係轉為相敬如賓，早在2015年伊藤忠中國正大集團牽手後，伊藤忠與頂新之間出現了與頂新同質性高的第三者，又加上頂新因台灣劣油案營運陷入低潮，這次期望透過換股交易能在各取所需下一拍兩散，最終可能會因為價錢問題，無法如願。