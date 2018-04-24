消費熱 三指標同步衝高

2018-04-24 02:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



經濟部統計處昨（23）日公布3月以及第1季批發、零售及餐飲業營業額，統計處副處長王淑娟表示，三種業別，無論是3月或是第1季的營業額，皆創歷年同期新高。

反映內需消費景氣的零售業，3月營業額為3,414億元，年增5%。因有農曆春節的加持，加上百貨公司母親節檔期提早開跑，第1季的零售業營業額已達1兆545億元，年增4.7%，為近14季以來的最大增幅。

經濟日報提供 分享 facebook 王淑娟說，3月除了綜合商品零售業下的量販店出現衰退，其餘皆正成長。帶動零售業營業額創新高的原因包括進口車熱銷、空調設備優惠促銷、3C新品熱賣。

此外，油價較去年同期上漲，無店面零售促銷活動帶動買氣，藥品及化粧品零售力推換季保養促銷活動，綜合各項原因，最終將零售業營收推上新高。

王淑娟也解釋，3月的量販店營業額會出現負成長，是因為2月底發生的「衛生紙之亂」，因民眾恐慌衛生紙價格即將上漲，故而許多民眾扶老攜幼的奔赴量販店搶購，同時也添購了許多生活必需品，等於原本是3月發生的消費行銷，2月就買好囤在家裡了。另外，今年1到3月的量販店營業額年增率也高達4.1%，也證實了量販店營收並未有影響。

同屬內需力道的餐飲業，一直以來都表現不俗，今年又獲「米其林」加持；3月的營業額為372億元，年增7.4%。王淑娟表示，依照過去經驗，3月通常剛過完農曆春節，餐飲消費通常會略為回檔，但拜國際美食指南發布效果，年增率比往年的3月還要高。

今年3月中《台北米其林指南2018》正式發布，引爆饕客的「追星潮」，無論是米其林推薦餐廳或摘星餐廳都大排長龍。

批發業則受出口連續正成長帶動，3月批發業營業額已近8,700億元，累計首季營收已達2兆4,261億元。主因是受惠國際景氣好轉的投資需求，帶動機械器具批發業營收、油價上漲帶動化學材料價格上升等。