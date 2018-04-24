伊藤忠入股101 好事多磨

2018-04-24 02:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ／台北報導



日商伊藤忠入股台北101恐生變數。 分享 facebook 日商伊藤忠入股台北101恐生變數，據了解，伊藤忠與頂新雙方對於交易換股的細節產生歧異，可能是伊藤忠出售手中頂新股權價格談不攏，使得交割日持續延宕，比預期還晚。

不過，也有知情人士表示，伊藤忠入股台北101案目前還看不出交易生變跡象，應只是交割時程的延宕。

伊藤忠去年12月21日與頂新達成收購台北101股權的共識，同時也將公司持有頂新17.8%股權，出售給英屬維京群島商Rich Gold Capital Inc.，伊藤忠擬出資6.65億美元（約新台幣196億元）收購，投審會也在年初通過這項投資案，但至今雙方仍未完成交易。

台北101將在6月27日舉行股東會，但依規定股東會前60天即停止過戶，停止過戶的截止日期為4月29日，也就是說在本周內伊藤忠與頂新必須完成交割，否則得等到6月股東會結束後才能進行。

經濟日報提供 分享 facebook 據業內知情人士指出，伊藤忠遲遲未付款，且年初公告將手中頂新股權事宜也未完成作業，對頂新來說將台北101股票解質的問題不大，但在買方未付款的情況下，股票也沒辦法進行過戶，雙方交易幾乎停擺。

該案在投審會通過至今，眼看4月底台北101股票停止過戶將到期，交易卻仍卡關，雙方未鬆口進度到底如何。頂新方面回應，交易還在進行中，對於相關細節毫無所悉、沒有評論。

台北101表示，目前都還沒收到頂新更換董事的通知，距離最後停止過戶日期只剩下一周，若本周交易完成，頂新會依法提出變更董事，董事會就會啟動召開臨時董事會流程，若本周內未能完成，就得等到6月股東會後。