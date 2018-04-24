卡達主權債上櫃 搶購一空

卡達國家主權債券昨天舉行上櫃掛牌典禮，卡達財政部次長阿布杜拉曼（Mr.Abdulrahman Jolo）（左五）來台出席，左六起為金管會主委顧立雄、櫃買中心董事長陳永誠、財政部次長蘇建榮、證期局副局長張振山、櫃買中心總經理蘇郁卿。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 櫃買中心昨（23）日舉辦卡達國家主權債上櫃掛牌典禮，這是4月3日開放外國政府來台發行國際債券的第一件發行案，採盧森堡、台北雙掛牌，發行金額是歷史最高的60億美元，據了解，昨日下午就已經搶購一空。

台灣壽險業對美元需求度高，此次卡達政府來台發債，吸引台灣法人機構搶認購。在卡達債券正式發行前，壽險業就已蠢蠢欲動準備認購。據了解，主要投資者為壽險公司與退休基金，國內與國外銷售比重為2比8。

主辦承銷商渣打銀表示，卡達政府本次發行之國際債券，票面利率為固定利率5.103%，發行期間為30年，信用評等為AA-，屬於新興市場主權債券。債券承銷商為渣打銀行及德意志銀行台北分行。

金管會主委顧立雄指出，該檔債券採台灣、盧森堡雙掛牌，是國際債券市場的重要里程碑，未來金管會將持續與櫃買中心研議相關措施，導入多元化債券商品、增進市場效率，滿足投資人的資產配置需求。

經濟日報提供 分享 facebook 櫃買中心董事長陳永誠表示，近年來台灣國際債券市場持續推出多項嶄新商品和服務，吸引國際級金融機構和大型企業來台籌資，讓國內機構法人擁有更多投資選擇與風險分散的工具。櫃買中心的國際債券發行程序已與國際市場接軌，審核的發行時程相當有效率，送件三日就能過審。

此次雙掛牌發行，但證券圈人士指出，若是國外掛牌地點能擴展至倫敦、紐約等主要交易市場，則代表台灣的國際債市場有更大突破。

金管會自2005年起建置國際債券市場後，在櫃買中心的積極推廣及國內外發行人踴躍參與下，已在國際資本市場上建立知名度，截至4月20日，我國國際債券發行量已達656檔、1,697.59億美元，並吸引來自28個國家及地區之發行人來台發行國際債券。

為促進國際債券市場的多元化發展及商品多樣性，金管會並於今年4月開放外國中央及地方政府來台發行專業板國際債券。