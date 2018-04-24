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誰說日本廟會不「擾民」？傳統一樣戰現代

罕見！金正恩訪中國駐北韓大使館 說他悲從中來

壽險買國際債 有兆元空間

2018-04-24 01:08經濟日報 記者邱金蘭王奐敏／台北報導

金管會對保險業國外投資及國際板債投資訂下65%警示指標，即便如此，保險業投資國際板債券仍有很大空間，以目前國際板債券平均投資水位15%來看，至少還有兆元以上投資空間。

櫃買中心昨（23）日舉辦卡達國家主權債上櫃牌典禮，金管會主委顧立雄提到，金管會沒有說壽險業不能再買國際板債券，但希望有一定程度流通性，才會訂出一個警示指標。壽險業國外投資加計國際板債券占可運用資金比重65%，估計還有一定的量讓壽險業買國際板債券。

國際板債券壽險業金管會
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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