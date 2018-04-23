財部主張公益信託公益支出 最低達60％

2018-04-23 22:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



多位立委質疑公益信託享有租稅優惠，卻沒有財團法人收入用在創設目的的支出比率限制，財政部長許虞哲表示，財政部主張「信託法」增訂信託財產總額或當年度收入總額達一定金額的公益信託，每年從事公益活動支出的最低百分比，並認為60％應屬合理 。

法務部則透露，修法方向會朝增訂每年從事公益活動支出的最低百分比，至於是按信託財產總額或當年度收入，及最低百分比應為多少仍待研商。

立院財委會23日也通過王榮璋、施義芳和陳賴素美等人臨時提案，要求內政部、衛福部、教育部、文化部、法務部在二周內，將106年度公益信託事務及財產狀況的查核報告送交財委會委員。

此外，立委針對前三大公益信託，林堉璘宏泰教育文化公益基金、恩典社會福利基金信託財產專戶、王長庚社會福利基金表達關切。

截至去年底止，政府11個部會訂定公益信託許可及監督辦法，已許可成立234個公益信託帳戶，信託財產總金額高達844億5,952萬元。立委蔡易餘認為，信託財產總金額增加快速，從400多億到750億，再到844億為何增加如此快速。

江永昌則指出，財團法人等有規定用於創設目的的支出，不低於基金每年孳息及其他各項收入的60％，唯獨公益信託享有租稅優惠，卻沒有類似限制，為消弭稅制不公，財政部應考慮就公益信託的免稅條件，納入用於創設目的之支出比例限制。

許虞哲說，去年3月已函送「信託法」修正條文供法務部參考，建議明定公益信託相關監督及管理規範，包括增訂信託財產總額或當年度收入總額達一定金額的公益信託，其財務報表應經會計師查核簽證及每年從事公益活動支出之最低百分比。

無正當理由連續二年依信託本旨用於信託事務之支出未達最低百分比之必要處置等，強化公益信託之治理及規範。

此外，許虞哲說，研議強化公益信託監督及管理法規，以符合公益之實；加強稽徵機關與目的事業主管機關橫向聯繫合作，提升行政管理效益；參與目的事業主管機關受理公益信託申請設立案件審查。