換股歧見？ 伊藤忠入主101交易延宕

2018-04-24 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李至和 ／台北報導



日商伊藤忠入主台北101恐生變數。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

日商伊藤忠入主台北一○一恐生變，據了解，伊藤忠與頂新雙方對於交易換股的細節可能產生歧異，也可能是伊藤忠出售手中頂新股權價格談不攏，使得交割日程持續延宕，比預期時間還晚。

伊藤忠去年十二月廿一日與頂新達成收購台北一○一股權的共識，同時也將公司持有頂新百分之十七點八股權出售給英屬維京群島商Rich Gold Capital Inc.，伊藤忠擬出資六點六五億美元（約一百九十六億台幣）收購，投審會在年初通過這項投資案後，至今雙方交易仍未完成。

台北一○一將在六月廿七日舉行股東會，股東會前有六十天即停止過戶，停止過戶的截止日期為四月廿九日，也就是說在本周內伊藤忠與頂新必須完成交割，否則得等到六月股東會結束後才能進行。

知情人士指出，伊藤忠遲遲未付款，且年初公告手中頂新股權出售事宜也未完成作業，對頂新來說將台北一○一股票解質的問題不大，但在買方未付款情況下，股票也沒辦法進行過戶。

頂新將手中持有台北一○一股權出售給伊藤忠商社在投審會通過後，交易延宕數月仍未有結果，眼看四月底台北一○一股票停止過戶將到期，交易卡關至今，雙方仍未鬆口進度如何。

對頂新來說，就算這起買賣做不成，還是能繼續當台北一○一大股東，坐收一年逾七億元豐厚股利，對於目前交易停滯，頂新靜觀其變。

頂新方面回應，目前交易還在進行中，對於相關細節毫無所悉、沒有評論。

台北一○一表示，目前都還沒收到頂新更換董事的通知。

【記者沈婉玉／台北報導】財政部高層表示，對於伊藤忠與頂新兩造交易的細節並不清楚，相信將近二百億元的交易案，雙方都會很審慎，目前沒有聽說有任何變化。