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台灣教授為何低薪？ 李茂生點出原因「已經沒救了」

財經觀點／美主導貿易賽局 我應反守為攻

2018-04-23 23:46聯合報 商研院商業發展與政策研究所所長黃兆仁

商研院商業發展與政策研究所所長黃兆仁。 圖／黃兆仁提供
商研院商業發展與政策研究所所長黃兆仁。 圖／黃兆仁提供
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美國正積極與各國展開貿易談判，美國總統川普從企業經營角度思考貿易談判策略，以公平貿易為主軸，降低美國貿易逆差，以強勢單邊主義與各國、區域重啟貿易談判。台灣在這場貿易賽局中，政府應思考反守為攻策略，除了讓利美國外，更該具有產業思維，與美國具有優勢的產業深化合作，藉以壯大台灣競爭力。

在川普政府大規模啟動國際貿易談判賽局中，台灣自然不能排除在這大潮流之外，對台灣最大的影響可能是來自美國要求進一步開放市場，同時在公平貿易原則下，縮小貿易逆差。

台灣農業可能首當其衝，尤其在美中貿易戰中黃豆等大宗物資在列，美國又是黃豆出口大國，為了彌補大陸外銷量減少，台灣可能得擴大進口，且美國進一步可能會要求美國豬、牛放寬進口限制。另一個則是美國可能要求台灣開放共享經濟等新興產業進入門檻，替美國產業找更多出路。

在這些貿易壓力下，台灣政府必須要準備好多個攻防劇本，除了替台灣產業把關外，還得想清楚透過貿易談判台灣能拿回什麼，如台美可建立產業合作平台，在數位經濟、人工智慧、物聯網、人才轉型升級等領域取得美國奧援，在知識與高科技產業與美國緊密對接，在談判桌上替產業找到競爭力。

川普是一個企業強人，與傳統領導者觀點不同，這也影響美國的國際貿易策略。川普希望透過貿易談判能解決最大的經濟痛點，就是龐大貿易逆差，尤其來自大陸高達四千億美元的貿易逆差，更讓他芒刺在背。因此對大陸的一千三百項產品課關稅，就是希望讓美中重回談判桌，達成公平貿易的協議。

美國積極展開貿易談判，最終目的就是希望能夠增加美國自身的貿易動能，達到降低貿易逆差的目的，再進一步落實競選期間提出「讓美國再次偉大」的政見，與各國達成公平貿易協議是美國正推動的大事。（記者李至和採訪整理）

公平貿易川普共享經濟貿易戰物聯網
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