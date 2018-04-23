台美防疫合作 聚焦新南向

2018-04-23 20:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



台美防疫合作再攜手，前進新南向。衛福部23日宣布，依我國與美國簽署「全球合作暨訓練架構」，連續四天舉辦「腸病毒檢驗診斷國際研習營」，全球共15國出席，其中，高端疫苗等國內疫苗廠也出席參加，這也是由官方推動防疫與產業界的合作，備受矚目。

衛福部表示，此次全球合作訓練架構邀集新南向國家公共衛生官員及實驗室人員，就腸病毒檢驗進行相關訓練課程，衛福部由部長陳時中親自出席，而美國方面則由台協會台北辦事處處長梅健華與會。

衛福部表示，腸病毒71型分別於1997年在馬來西亞及1998年在我國爆發疫情，造成多起重症與死亡案例，隨後持續對我國和亞太各國造成重大公共衛生威脅。此外，美國於2014年8月傳出爆發大規模腸病毒D68型疫情，引起嚴重急性無力脊髓炎甚至死亡，國際上亦有類似疫情陸續傳出。

在此「全球合作暨訓練架構」下，衛福部指出，自2015年起我國與美國已共同舉辦MERS分子檢驗診斷國際研習營、登革熱國際研討會暨諮詢專家會議、茲卡病毒檢驗診斷國際研習營及登革熱、茲卡、屈公病鑑別診斷國際研習營等訓練課程。

衛福部說，本次研習營，除我國專家外，計有來自澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國、越南及美國等15國31位專業人員來台參與。