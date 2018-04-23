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工業生產指數修訂 高科技產業重要性提升

2018-04-23 21:23中央社 台北23日電

經濟部今天宣布修訂工業生產指數編算範圍與方法，將改為每年修訂各品項權數結構，並將反映品質提升的平減法計算方式擴大適用於科技產品，料將提升高科技產業對指數影響程度。

統計處今天發布3月工業生產統計資料，並宣布修訂工業生產指數編算範圍與方法，於5月23日發布4月工業生產統計新聞資料時實施採民國105年基期，並回溯修正至98年，70年至97年資料則以原定基指數年增率進行銜接。

統計處副處長王淑娟說明，隨著產業更迭，工業生產主要倚賴業別也會有所改變，例如台灣核心產業已越來越偏向高科技產業，因此工業生產統計每5年會調整一次業別權重，為使工業生產指數更能及時反映產業狀態，本次參考聯合國針對工業生產指數發布的新版編算手冊進行修訂，變更行業範圍、權數改採附加價值、將品質提升反映於生產指數，按年更換權數並以連鎖方法銜接。

行業範圍變更部分，由於新版聯合國編算手冊已將建築工程業剔除，主要國家也多未納編，因此105年新基期起不再納入建築工程業；權數來源則由以要素成本計算的生產淨額改為附加價值，以反映各行業經濟活動的重要性。

此外，因聯合國手冊強調應將產品品質提升反映於生產指數中，以可保留數量及品質變化的平減法計算品項，自179項增至470項，擴大適用於高科技產品。王淑娟舉例，如晶圓製程提升所帶來的營收可能差距一倍，但若只以產量來看就無法反映先進製程的價值，因此將平減法擴大適用於品質規格快速變遷的高科技產品。

改採新基期工業生產指數，權數採附加價值後，附加價值較高的電子業權重料將再提升，且科技產品適用平減法，反映先進製程價值，高科技產業波動對整體工業指數統計表現影響會更大。

工業生產指數聯合國王淑娟
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