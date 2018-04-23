政府推綠能 外商急徵維修工程師薪資上看5萬元

2018-04-23 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



根據「台灣就業通」網站統計，拜政府大推綠電之賜，3月「電力設備及配備製造業」新登記求才人數達2,548人，不僅月增幅高達91.3%，徵才人數更創下近4年同月新高。其中，德國風力發電機製造商台灣艾納康急徵電機/電力維護工程師，開出薪資上看5萬元。

勞動部進一步指出，「電力設備及配備製造業」求才人數，已呈現連續2年同月呈現正成長；尤其是在政府大力發展綠色能源下，亦帶動「電力設備及配備製造業」就業市場需求。

勞動部分析，3月「電力設備及配備製造業」新登記求才人數達2,548人，月增幅高達91.3%，徵才人數更創下近4年同月新高。需求的前5大職缺為其他製程控制技術員、製造勞力工、工業及生產技術員、其他工程專業人員(如太陽能技術工程師)、工業及生產工程師(如品管工程師)。

徵才廠商包括加國陽光能源科技(Canadian Solar Inc.)、昇陽光電、元晶太陽能、中美矽晶等太陽能相關領域大廠，其他如台灣艾納康(Enercon)、彰南電池工業、大亞電線電纜亦在招兵買馬。

由於政府積極推動離岸風電，德國風力發電機製造商台灣艾納康預期未來海上風機快速成長，人才需求將大爆發，目前祭出高薪急徵電機/電力維護工程師、機械維護工程師、葉片維護工程師、電力系統工程師、技術支援工程師等各類人才，其中電機/電力維護工程師薪資上看5萬元。

在太陽能相關產業部分，來自加拿大的加國陽光能源科技大舉徵才超過300人，職缺涵蓋120位助理技術員、100位產線技術員、IT助理工程師、品質檢驗員等，而太陽能電池大廠茂迪亦急徵上百位作業員。